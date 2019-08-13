Чоловік облив дівчину окропом в Запоріжжі: як виглядає Настя зараз (відео)

Дівчину облив чоловік окропом у Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)

На облиту окропом дівчину чекають складні операції і тривале лікування

Молода жінка, облита її співмешканцем окропом у Запоріжжі, вперше показала, як вона виглядає після того, що сталося з нею. У 24-річної Анастасії Шаповалової 21% опіків тіла - постраждала ліва сторона обличчя, плечі, руки, ноги. Нелюд облив її всю, поки вона спала, а потім схопив і обрізав їй ножицями довге волосся.

Про трагічну історію дівчини дівчини, яка постраждала від дій її цивільного чоловіка, розповіла волонтер Злата Некрасова, пишуть Факти.

Настя розповідає, що намагалася втекти від нападника. Вона вистрибнула з вікна дитячої на першому поверсі (вони жили в приватному будинку) і опинившись на вулиці сховалася в кущах. Тоді вона перебувала у стані опікового шоку, тому могла рухатися. Коли дівчина побачила перехожого, закричала. Саме цей чоловік і викликав їй "швидку".

Анастасія Шаповалова до трагедії (скрін відео)

Крім того, нелюд і раніше часто бив і знущався над Настею. Дівчина протягом восьми років терпіла наругу. Вона розповіла, що чоловік кидався на неї з ножем.

"Але її не було кому захистити. Настя - кругла сирота, росла в інтернаті. У неї немає житла, і навіть зараз, коли її випишуть з лікарні, їй нікуди йти. Вона жила в будинку цивільного чоловіка, у них двоє маленьких дітей (їм шість і чотири роки)", - розповідає волонтер.

Дівчину облив чоловік окропом у Запоріжжі (так виглядає Настя зараз, скрін відео)

Настя кілька разів від нього тікала, зверталася в соціальні служби, але ніхто нічим не міг їй допомогти. Одного разу разом з дітьми втекла в молитовний будинок в Первомайську, але бути там довго не могла - дітям треба було щось їсти.

Зараз стан Насті дещо покращився, але попереду у неї довготривале лікування та реабілітація.

"Слава Богу, поліпшення є. Настя вже навіть може встати. Лікарі кажуть, що скоро її можна буде оперувати. Операцій буде багато", - говорить Злата Некрасова.

Завтра у Насті перша операція. Допомогти крім нас їй не кому, вона сирота. Це боляче і несправедливо. 5168742705726788 Це карта, на яку йде збір коштів. Дякую всім небайдужим. Разом ми допоможемо цієї нещасної, безпорадною дівчинці. Опубліковано Златою Некрасовою Неділя, 11 серпня 2019 р.

Дівчину облив чоловік окропом у Запоріжжі (відео: facebook.com/Злата Некрасова)

Після скоєного цивільний чоловік Насті Шаповалової пустився навтьоки. У неділю його затримали в Києві, а в понеділок, 12 серпня, йому обрали запобіжний захід - 60 діб без можливості внесення застави.

Нелюду інкримінують замах на умисне вбивство, за що йому світить до 10 років в'язниці.

Для бажаючих допомогти постраждалій Насті засновник благодійного фонду "Емоція" Злата Некрасова дає номер картки: 5168742705726788.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі 13 липня поховали 22-річну Анастасію Ковальову, який облив бензином і підпалив власний наречений.