Краса Києва не потрібна: вандали зіпсували клумбу у парку "Перемога"

У Києві вандали зіпсували квіткову клумбу в парку Перемога (колаж: РБК-Україна)

Вандали пошматували казкову клумбу у парку "Перемога"

Вихідні в київському парку "Перемога" закінчилися сумно. Річ у тім, що вандали зіпсували красиву клумбу. Вони вкрали квіти цинерарії, зламали карту, вирвали мох на конструкціях, а також понівечили вхід у нору кролика.

Співробітники парку просять відвідувачів дбайливо ставитися до квіткових композицій і не топтатися там, де заборонено.

"Наскільки ж треба бути не вихованим, щоб творити такий безлад? Цінуйте людську працю, адже ми створювали цю красу для задоволення і позитивних емоцій", - заявили в КП УЗН Дніпровського району на своїй сторінці в Facebook.

У Києві вандали зіпсували квіткову клумбу в парку Перемога (фото: facebook.com/dniprouzn)

Варто зазначити, що дана квіткова композиція за мотивами твору Льюїса Керролла "Аліса в країні чудес" відкрилася 28 травня.

У Києві вандали зіпсували квіткову клумбу в парку Перемога (фото: facebook.com/dniprouzn)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Мені здається табличка "Увага ведеться відеоспостереження" хоча б на центральній алеї була б ефективнішою;

На жаль, жлобів наїхало дуже багато і краса Києва їм не потрібна;

Задовбало це бидло. Немає різниці - це приїжджі або свої. Ну невже зовсім немає совісті, люди роблять для нас красу, а інші зовсім не люди це все гадять. Охорона і великі штрафи на користь парку;

Боже, чому ж так соромно за цих нелюдів!?? Моя дитина отримала море задоволення від прогулянки парком, від героїв улюбленої казки, що говорити, дорослі вражені такою красою, але не минуло й тижня... Дуже прикро! Дякую вам за вашу працю й красу, яку ви створюєте! А вандалів бог вже покарав, відсутністю мозкової діяльності!!!

Співчуваю! Так шкода витраченої праці. Невже не можна просто гуляти в парку, не роблячи шкоди;

Дикуни, що таке роблять, не читають Facebook. А взагалі, писали, що в парку є охорона. Не такий він вже великий, щоб охорона не помітила вандалізм, якби сумлінно виконувала свої обов'язки;

Це жахливо, що сталося. Які дебіли живуть поруч з нами. Думаю, що кияни так не могли вчинити. Це якісь заїжджі гастролери. Щоб їм відсохли руки!

Шкода вашу працю, загорніть все в бетон, бо цей народ того вартий;

Ми з дітьми вчора приїхали в парк, тьма народу була, всі товчуться на цих зонах, ми теж думали зробити фото, на що дитина сказала "я просто подивлюся"... Там народ без печалі, топчуться заради свого задоволення, чи то фото... як дикі... сумно...

Скріншоти з Facebook

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Автор: Роман Мирончук