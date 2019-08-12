Блукав серед могил: в Одесі на кладовищі знайшли дворічного хлопчика (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Бабуся хлопчика до нестями напилася і залишила його без нагляду

В Одесі на кладовищі була знайдена маленька дитина, яка бігала між могил без нагляду дорослих. Дворічного хлопчика помітили люди і викликали правоохоронців. Інцидент стався 11 серпня, повідомили в прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області.

Прибувши на місце виклику на 2-е Християнське кладовище патрульні виявили і саму дитину, і її бабусю - жінка була в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Знайти горе-бабусю вдалося тільки після уважного обстеження території цвинтаря. Вона нічого пояснити правоохоронцям не змогла, лише грубо лаялася на "копів".

Патрульні встановили місце її проживання і змогли знайти в телефоні номер мами хлопчика і зв'язалися з нею, розповівши про інцидент. Жінка сказала, що забрати свого сина зможе тільки після 21.00. П'яну жінку доставили у відділення поліції, а хлопчика передали інспекторам ювенальної превенції.

В Одесі на кладовищі ходив на самоті дворічний хлопчик (Фото: facebook.com/odesapolice)

"Шановні громадяни! Якщо ви стали свідком неналежного виконання обов'язків по догляду за дитиною, побачили дітей, залишених без нагляду дорослих - не втрачайте часу, відразу телефонуйте на 102. Байдужість може стати причиною трагедії!" - закликали в патрульній поліції.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Бердичеві під Житомиром патрульні виявили дворічного хлопчика, який спав у колясці просто на вулиці. При попередньому огляді дитини поліцейські виявили численні синці та гематоми.

Також ми писали про те, що під Львовом дівчинка впала в багаття на сімейному пікніку. При цьому батьки лікували опіки на тілі дочки шкірою коня. Дитина потрапила в реанімацію.