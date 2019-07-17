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У Києві хлопець хотів доставити наркотики у СІЗО на дроні: деталі та фото

STYLERПодії    17.07.2019 - 09:29
У Києві хлопець хотів доставити наркотики у СІЗО на дроні: деталі та фото
Хлопець намагався доставити наркотики на дроні в СІЗО (колаж: РБК-Україна)

Наркокур'єра невдаху затримали на гарячому

У Києві молодий хлопець намагався передати партію наркотиків у слідчий ізолятор Лук'янівської в'язниці за допомогою квадрокоптера. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції столиці.

Незвичайний злочин намагався вчинити 20-річний наркокур'єр у понеділок, 15 липня, близько 21:45. Саме тоді в Шевченківське управління поліції надійшов дзвінок, що на вулиці Дегтярівська знаходиться людина, яка підозріло поводиться.

У Києві хлопець хотів доставити наркотики у СІЗО на дроні: деталі та фото

Хлопець намагався доставити наркотики на дроні в СІЗО (фото: kyiv.npu.gov.ua)

За адресою прибули оперативники, які й затримали горе-кур'єра на гарячому. У нього забрали дрон, на котрому він хотів доставити пакетики з метадоном. Вилучили також і наркотичні речовини.

У Києві хлопець хотів доставити наркотики у СІЗО на дроні: деталі та фото

Хлопець намагався доставити наркотики на дроні в СІЗО (фото: kyiv.npu.gov.ua)

За правопорушення злочинцеві загрожує до десяти років позбавлення волі за незаконне виготовлення та збут наркотичних речовин за ч. 2 ст. 307 КК України.

У Києві хлопець хотів доставити наркотики у СІЗО на дроні: деталі та фото

Хлопець намагався доставити наркотики на дроні в СІЗО (фото: kyiv.npu.gov.ua)

До речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.

Також ми писали про те, як живе винуватиця резонансного ДТП у Харкові Альона Зайцева у в'язниці.

Нагадаємо, в Києві 15-річний хлопець стрибнув з вікна багатоповерхівки перебуваючи під дією наркотиків.

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