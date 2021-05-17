У Запоріжжі діти приймали наркотики прямо на спортмайданчику: відео 18+

У Запоріжжі зняли на відео дітей, які приймали наркотики на спортмайданчику. Інцидент стався в районі Бабурки.

На кадрах видно, що діти розмістилися на тенісному столі одного зі спортивних майданчиків і за допомогою саморобного пристрою з пластикової пляшки, фольги і соломинки для напоїв курять наркотичну речовину.

Хлопчик показує дівчинці, як потрібно вживати наркотики, підпалюючи пристрій для куріння. Судячи з усього, у ініціатора хлопця вже є попередній досвід.

"Просто ти йдеш, у тебе листя буде фіолетове. У тебе буде голова кружляти", - розповідає досвідчений товариш.

Голос за кадром примовляє:"Єва, дуй, Єва дуй".

Шокуючі кадри можна переглянути за посиланням. Обережно, 18+.

"Розваги на Бабурці. За словами однолітків, це були наркотики з "закладки", - підписано відео.

Користувачі мережі шоковані тим, що відбувається, про що вони активно висловлюються в коментарях: