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У Запоріжжі діти приймали наркотики прямо на спортмайданчику: відео 18+

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Запоріжжя, Понеділок 17 травня 2021 09:30
У Запоріжжі діти приймали наркотики прямо на спортмайданчику: відео 18+ Колаж РБК-Україна: Діти приймали наркотики в Запоріжжі
Автор: Світлана Мащенко

У Запоріжжі зняли на відео дітей, які приймали наркотики на спортмайданчику. Інцидент стався в районі Бабурки.

Відео з'явилося в одному з місцевих Telegram-каналів.

На кадрах видно, що діти розмістилися на тенісному столі одного зі спортивних майданчиків і за допомогою саморобного пристрою з пластикової пляшки, фольги і соломинки для напоїв курять наркотичну речовину.

Хлопчик показує дівчинці, як потрібно вживати наркотики, підпалюючи пристрій для куріння. Судячи з усього, у ініціатора хлопця вже є попередній досвід.

"Просто ти йдеш, у тебе листя буде фіолетове. У тебе буде голова кружляти", - розповідає досвідчений товариш.

Голос за кадром примовляє:"Єва, дуй, Єва дуй".

Шокуючі кадри можна переглянути за посиланням. Обережно, 18+.

"Розваги на Бабурці. За словами однолітків, це були наркотики з "закладки", - підписано відео.

Користувачі мережі шоковані тим, що відбувається, про що вони активно висловлюються в коментарях:

  • Дорогі батьки, це вже настільки повсюдно і поруч... Але ми чомусь наполегливо кричимо, що це не з моєю дитиною, що мій ніколи і ні за що, що мій - ангел...
  • Втрачене покоління. Смертники... Бідні батьки, що їх чекає?
  • Я не розумію, в цьому місці завжди купа дорослих, перехожих, це місце на очах у всіх! Чому ніхто не відреагував?
  • Який жах! Батьки, дивіться за дітьми! Адже ми живемо і працюємо заради них, це наше майбутнє!

Раніше ми писали, що в Києві наркоман зі шприцом прогнав дітей з майданчика.

Також ми писали, що в Києві хлопець хотів доправити наркотики до СІЗО на дроні.

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