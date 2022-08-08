Як записати дитину до школи у Польщі та які документи необхідні: детальна інструкція

Через війну в Україні багато дітей з батьками зараз знаходяться у Польщі. Однак, зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік, і для багатьох дітей-біженців він буде проходити в польських школах.

Якщо ви є громадянином України і прибули до Польщі після 24 лютого, а саме нападу Росії на Україну, то записати своїх дітей до школи можна у віці від 7 до 18 років.

Зокрема, у Польщі діти та підлітки зобов'язані навчатися у початкових та середніх школах, технікумах або ПТУ.

Важливо пам'ятати, що кількість років навчання в школі в Україні визначає, в якому класі початкової або середньої школи дитина продовжить навчання. Зазначимо, що це буде визначено на підставі документів або декларацій.

Хто може записати дитину до школи

Записати дитину до школи можуть лише батьки, законні опікуни дитини (особи, яким судом довірено піклування про дитину).

Студенти віком від 18 років можуть зареєструватися самостійно у навчальних закладах.

Фахівці повідомляються, що у польських державних школах навчання безкоштовне.

Також, щоб записати дитину до школи, необхідно вибрати конкретний заклад з Реєстру шкіл та державних закладів.

Окрім того, щоб дитина продовжила навчання в Польщі, їй не потрібно знати польську мову. Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою школа організовує безкоштовне навчання. Також можуть створити так звані підготовчі курси.

Як записати дитину до школи

Щоб записати дитину до школи, батьки повинні подати заяву та документи директору. Це заява про зарахування дитини та документи, які підтверджують відвідування дитиною школи в Україні, які можуть бути українською мовою.

У разі відсутності документів, необхідно написати заяву із зазначенням років навчання дитини в Україні