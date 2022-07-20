У Польщі українці можуть отримати ще одну виплату на дітей: деталі

300 злотих нараховують в рамках підготовки до нового шкільного року

У Польщі почали приймати заявки від українців на отримання фінансової допомоги для школярів, які навчаються в цій країні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

У Міністерстві сім'ї та соціальної політики Польщі приступили до прийому заявок на програму під назвою "Dobry start". За цією програмою надаватиметься грошова допомога українським школярам у Польщі.

Батьки, чиї діти навчаються в польській школі, зможуть отримати одноразову виплату - 300 злотих (близько 1880 гривень). Її надають, щоб батьки могли підготувати дитину до школи та купити потрібні речі.

Кошти за програмою "Dobry start" виплачують усім школярам, тому довідку про доходи від батьків не вимагають. Допомогу надають особам до 20 років, а особам з інвалідністю - до 24 років.

Хто може подати заявку на фінансову допомогу

Україна, які рятуються від війни в Польщі, можуть отримувати таку допомогу нарівні з поляками. Вони повинні відповідати таким критеріям:

є батьками або опікунами дитини, що навчаються у польській школі;

у них є дозвіл на постійне проживання в Польщі або вони підпадають під дію спеціального закону про допомогу громадянам України (військові біженці);

у них є номер PESEL на себе і дитину.

Як оформити заявку на виплату

Для подачі заявки необхідно мати:

індивідуальний номер PESEL; Польський номер телефону та електронну пошту; рахунок в польському банку

Заявку батьки можуть подати на порталі Emp@tia MRiPS, на сайті PUE ZUS а також за допомогою електронного банкінгу.

Заявки приймають до 30 листопада 2022 року. Детальна інструкція, як подати заявку через портал ZUS, є на сайті.

Нагадаємо, у Польщі також дозволили не платити податки українцям, які працюють віддалено.