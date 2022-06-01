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Коли в Києві відкриють інші садочки: з'явилася офіційна відповідь

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Київ, Середа 01 червня 2022 09:42
Коли в Києві відкриють інші садочки: з'явилася офіційна відповідь Фото: у Києві планують відкривати дитсадки поступово (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві з 1 червня відкрили 34 комунальні садочки у різних районах міста. Влада міста прийняла таке рішення, щоб батьки могли повернутися до роботи.

Багато жителів столиці залишилися незадоволені таким рішенням і вимагають, щоб інші садки теж відкрили.

Перший заступник Віталія Кличка Микола Поворозник в ефірі Національного телемарафону повідомив, коли київська влада планує відкрити решту дошкільних закладів.

Чому зараз відкрили лише частину садочків

Річ у тому, що зараз київська влада повинна подивитися, чи є взагалі потреба відкривати інші садочки. Будуть орієнтуватися на заповнюваність установ і потім приймуть рішення.

"Ми поки відкриваємо ту кількість дитсадків, на яку є запит. Цей тиждень ми подивимося в реальності, скільки батьків звернуться і скільки дітей буде відвідувати", - сказав Поворозник.

За його словами, зараз потрібно зрозуміти, скільки потрібно місць для дітей.

"Все готово, є викладацький склад, харчування буде в залежності від того, скільки дітей буде. З наступного тижня перейдемо в плановий режим. Нам потрібно зрозуміти, скільки і які категорії дітей", - зазначив він.

Коли відкриють інші дитсадки

Поворозник повідомив, що у другій хвилі відкриття садочків планується відновити роботу ще такій же кількості садочків, як і в першій, тобто 34 державних 14 приватних.

"У других хвилях можуть відкрити не меншу кількість, ніж у першу. Тут питання виключно в потребі. Ми хочемо, щоб садочки працювали із заповненістю хоча б на 60-70%", - розповів в ефірі топ-чиновник КМДА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки пошкоджено дитячих садків під час обстрілів Києва.

А також розповідали про те, як допомогти адаптуватися дітям в новому саду або школі.

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