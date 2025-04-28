Запеченные яйца в булочке "по-итальянски": рецепт, который ты должен попробовать этим утром!

Хотите начать день вкусно и легко? Яйца по-итальянски, запеченные в булочке, помогут зарядиться энергией без лишних хлопот. Пока другие будут листать ленту новостей, у вас уже будет готов ароматный завтрак, который поднимет настроение и даст силы на весь день. Попробуйте - и вам захочется готовить его снова и снова.