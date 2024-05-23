Лосось в сливочном соусе под сыром: рецепт сытного и быстрого блюда на ужин

Считается, что это блюдо пришло из скандинавской кухни, хотя разновидности этого блюда существуют в кухнях других стран. Это неудивительно - ведь лосось содержит необходимые для организма витамины группы B, витамин D и омега-3 жирные кислоты, а готовится легко и быстро.

О том, как приготовить запеченный лосось быстро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eatsy Recipes .

Что нужно для запеченного лосося

Для того чтобы приготовить этот сытный и быстрый ужин, нужны следующие ингредиенты:

лосось - 1 шт.;

сливки - 300 мл;

сыр - 30 г;

сливочное масло - 20 г;

лимонный сок - 1 ст. л.;

зеленый лук - 1 небольшой пучок;

укроп - 1 небольшой пучок;

соль - по вкусу.

Как запечь лосось в сливочном соусе с сыром

Для начала подготовьте лосось - тщательно промойте и очистите рыбу. Достаньте из холодильника сливки и масло, чтобы оно было мягким. Помойте укроп и лук, уберите лишнюю влагу полотенцем или салфетками и измельчите зелень.

Частью зелени заполните рыбу, часть можно оставить для присыпания готового блюда. Натрите лосось солью, смажьте маслом противень или лоток для выпечки из фольги и переложите в него рыбу.

Поставьте разогреваться духовку до 180 градусов. Полейте рыбу соком лимона, подождите несколько минут, чтобы сок впитался, и полейте после этого теплыми сливками.

Поставьте запекаться лосось на 20-30 минут, в это время натрите сыр на мелкой или крупной терке. За несколько минут до конца выпекания равномерно посыпьте рыбу сыром.

Подождите, пока рыба немного остынет и подавайте на стол, посыпав зеленью.

Запеченный лосось (иллюстрация: Freepik)