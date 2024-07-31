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Запеченные груши в слоеном тесте: рецепт вкуснейшей эстетической выпечки

Как запекать груши в слоеном тесте (скриншот / cooking_by_tatiana)
Автор: Людмила Рябухіна

Такие изысканные слойки с грушей особенно понравятся тем, кто обожает этот фрукт. Ведь груши не нарезаются на кубики, а всего лишь разрезаются пополам - это не только дает выпечке максимально много мягкой начинки, но и придает ей странную форму.

О том, как запекать груши в слоеном тесте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал cooking_by_tatiana.

Что нужно для груш в слоеном тесте

Для приготовления такой изысканной и ароматной выпечки требуются следующие продукты:

  • груши - 3 шт.;
  • слоеное тесто - 500 г;
  • мука - 1 ст. л.;
  • сахар - 3 ст. л.;
  • сахарная пудра - 1-2 ст. л.;
  • корица - 0,5 ст. л.

Как готовить груши в слоеном тесте.

Подготовьте груши для запекания. Для этого их нужно тщательно помыть, однако кожицу снимать не нужно.

Отрежьте плодоножки и разрежьте каждую грушу пополам вдоль. После этого удалите семена.

Сделайте на каждой половинке груши со стороны шкурки вертикальные надрезы на расстоянии примерно 0,3-0,5 см друг от друга. Осторожно выньте ломтики из надрезов, через один.

В то же время, надрезы не должны быть слишком глубокими, ведь половинка груши не должна быть разрезана на частицы.

Сделайте надрезы на груше (скриншот / cooking_by_tatiana)

Отложите груши и подготовьте готовое слоеное тесто для выпечки. Для этого присыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто на тонкий пласт толщиной до 0,5 см.

В глубокой миске смешайте сахар с корицей. Затем окуните грушу в эту смесь и выложите на тесто. Повторите этот шаг с каждой половинкой груши, раскладывая их на тесте подальше друг от друга.

Вокруг груши сделайте надрез, отступив 2 см теста от фрукта. У верхушки груши сделайте имитацию листочков - хотя это не обязательно, это украсит выпечку.

Противень для выпечки выстелите пергаментом, осторожно переложите на него груши с листовым тестом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте груши в течение 20 минут.

Когда выпечка слегка остынет, присыпьте ее сахарной пудрой, используя сито, чтобы равномерно распределить измельченный сахар.

 

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