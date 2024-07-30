"Пивная" галета с овощами: рецепт несладкой выпечки для перекуса

Галеты бывают не только сладкие - но и с овощами, благодаря чему такая выпечка становится отличным перекусом. Кроме этого, характерный, едва кислый вкус хрустящее тесто галеты приобретает благодаря пиву, идеально дополняющему сладкие запеченные овощи.

О том, как готовить галету с овощами на пиве, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарную TikTok-страницу "baking.and.more4u".

Что нужно для галеты с овощами

Для того чтобы приготовить несладкую галету с овощами на пиве, нужны следующие ингредиенты:

кабачок - 1 шт.;

помидоры - 2-3 шт.;

моцарелла - 100-150 г;

мука - 200 г;

пиво светлое - 75 мл;

томатный соус - 3 ст. л.;

растительное масло - 75 мл;

сливочное масло (или растительное масло) - 2-3 ст. л.;

прованские травы - 0,5 ч. л.;

кунжут - 2-3 ст. л.;

соль - 0,5 ч. л.

Как готовить галету с овощами на пиве

Сначала приготовьте тесто для галеты. Для этого соедините в глубокой миске муку с солью, прованскими травами, растительным маслом и пивом.

Вымешивайте тесто до однородности. Однако не стоит делать это слишком долго, иначе его текстура после выпечки изменится. Так что для вымешивания достаточно 3-5 минут. После этого накройте миску с тестом полотенцем и поставьте в теплое место.

Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Помойте овощи, срежьте плодоножку кабачка и нарежьте все кружочками. Помидоры желательно выбирать разные цвета - тогда галета будет интересно выглядеть. Моцареллу нужно натереть на большой терке.

Переложите тесто на лист бумаги для выпечки и раскатайте большой корж. Толщиной пласт должен быть до 5 мм.

Осторожно переложите пергамент с основой для галеты на противень. Смажьте корж томатным соусом и равномерно присыпьте моцареллой.

На сыр выложите овощи, чередуя помидоры и кабачок. Заверните края галеты, чтобы они заходили на овощи примерно на 2 см.

Смажьте края теста растопленным сливочным или растительным маслом - и присыпьте кунжутом.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте галету с овощами в течение 40-45 минут. Подождите, пока выпечка немного остынет - и можно угощаться.