Запеченная скумбрия: рецепт эффектного блюда к Новому году

Запеченная скумбрия - вкусное и ароматное блюдо, которое станет эффектным украшением праздничного стола. Благодаря соусу филе рыбы становится нежным, а от запекания имеет легкую хрустящую корочку.

О том, как приготовить на Новый год запеченную скумбрию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для запеченной скумбрии

Для того, чтобы приготовить запеченную скумбрию к Новому году, понадобятся такие продукты:

скумбрия - 1 шт.

оливки для украшения - 15 шт.

оливковое масло - 2 ст. л.

соль - 0,5 ч. л.

кориандр - 0,5 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

зелень - по вкусу

Как готовить запеченную скумбрию

Для того, чтобы приготовить запеченную скумбрию, рыбу нужно промыть, отделив голову. Почистьте скумбрию, отрежьте плавники и, сделав надрез, вытяните хребет рыбы.

Это нужно делать осторожно, чтобы спинка рыбы осталась целой. Также отрежьте хвост рыбы. После этого сделайте с каждой стороны рыбы от спины надрезы шириной 2 см.

Как готовить запеченную скумбрию (скриншот / Лилия Цвит)

Застелите противень пергаментом и выложите на него скумбрию внутренней стороной вниз. Каждый кусочек скумбрии нужно вывернуть так, чтобы они лежали на пергаменте боковой частью.

Как подготовить скумбрию к запеканию (скриншот / Лилия Цвит)

Приготовьте соус для смазывания скумбрии. Для этого в небольшой миске смешайте соль с кориандром, паприкой и оливковым маслом. По желанию можно добавить щепотку перца или сушеного чеснока.

Тщательно смажьте рыбу соусом с помощью силиконовой кисточки. Равномерность нанесения соуса обеспечивает ароматную корочку.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте скумбрию примерно в течение 25 минут. Главным признаком готовности рыбы будет румяная корочка.

Чтобы эффектно подать запеченную скумбрию к праздничному столу, выложите рыбу на листья салата. Также украсьте скумбрию оливками без косточек - это не только улучшит вид рыбы, но станет вкусным дополнением к блюду.