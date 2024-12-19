ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Рождественская утка: рецепт главного блюда на праздничный стол от Эктора

Четверг 19 декабря 2024 17:36
UA EN RU
Рождественская утка: рецепт главного блюда на праздничный стол от Эктора Как готовить утку на Рождество (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Запеченная утка к Рождеству - сочное мясное блюдо, которое станет "изюминкой" праздничного стола. К тому же маринад для блюда создает непревзойденную гармонию вкуса.

О том, как приготовить утку на Рождество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно для запеченной утки

Для того, чтобы приготовить вкусное мясное блюдо на Новый год или Рождество, нужны эти продукты:

  • вода - 1,5-3 л
  • утка - 1 шт.
  • яблоки - 4 шт.
  • апельсин - 3 шт.
  • сливочное масло - 50 г
  • мед - 1 ст. л.
  • соевый соус - 3 ст. л.
  • сахар - 2 ст. л.
  • соль - 4 ст. л.
  • крахмал - 1 ст. л.
  • кардамон - 1 ч. л.
  • черный перец - 1 ч. л.
  • паприка - 1 ч. л.

Как готовить запеченную утку

Предварительно утку нужно замариновать на 8-12 часов или на всю ночь. Для этого в большую посуду налейте воды так, чтобы утка была полностью погружена в жидкость, добавьте сахар, соль и свежевыжатый сок из 1 апельсина.

Поместите в маринад утку и поставьте посуду в холодильник. Когда утка замаринуется, приготовьте глазурь.

Для этого выжмите сок из 2 апельсинов и смешайте его в небольшой кастрюле с соевым соусом, крахмалом, медом и маслом. Добавьте кардамон, черный перец и паприку.

Постоянно помешивая доведите глазурь до кипения на среднем огне. Проварите смесь до загустения.

Помойте яблоки, обсушите их и разрежьте на толстые ломтики. Косточки и плодоножку необходимо удалить, однако кожуру снимать не нужно.

Застелите противень для выпекания фольгой и пергаментом. Выложите на пергамент утку и начините тушку нарезанными яблоками.

Разогрейте духовку до 180 градусов, накройте утку фольгой и поставьте противень в духовку на 1,5-2 часа. После этого снимите фольгу и смажьте примерно 1/3 глазури утку.

Запекайте утку в течение 10 минут, затем снова смажьте 1/3 глазури. Через 10 минут запекания повторите этот шаг - тогда утка будет иметь аппетитную карамельную корочку.

Ранее мы рассказывали, как готовить итальянский рождественский хлеб панеттоне.

А также писали, как готовить кутю по осовремененному рецепту от Клопотенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество Рецепты Готовка
NEWS
Зеленский сказал, без чего невозможно прекращение огня на фронте
Зеленский сказал, без чего невозможно прекращение огня на фронте