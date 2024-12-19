Рождественская утка: рецепт главного блюда на праздничный стол от Эктора
Запеченная утка к Рождеству - сочное мясное блюдо, которое станет "изюминкой" праздничного стола. К тому же маринад для блюда создает непревзойденную гармонию вкуса.
О том, как приготовить утку на Рождество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.
Что нужно для запеченной утки
Для того, чтобы приготовить вкусное мясное блюдо на Новый год или Рождество, нужны эти продукты:
- вода - 1,5-3 л
- утка - 1 шт.
- яблоки - 4 шт.
- апельсин - 3 шт.
- сливочное масло - 50 г
- мед - 1 ст. л.
- соевый соус - 3 ст. л.
- сахар - 2 ст. л.
- соль - 4 ст. л.
- крахмал - 1 ст. л.
- кардамон - 1 ч. л.
- черный перец - 1 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
Как готовить запеченную утку
Предварительно утку нужно замариновать на 8-12 часов или на всю ночь. Для этого в большую посуду налейте воды так, чтобы утка была полностью погружена в жидкость, добавьте сахар, соль и свежевыжатый сок из 1 апельсина.
Поместите в маринад утку и поставьте посуду в холодильник. Когда утка замаринуется, приготовьте глазурь.
Для этого выжмите сок из 2 апельсинов и смешайте его в небольшой кастрюле с соевым соусом, крахмалом, медом и маслом. Добавьте кардамон, черный перец и паприку.
Постоянно помешивая доведите глазурь до кипения на среднем огне. Проварите смесь до загустения.
Помойте яблоки, обсушите их и разрежьте на толстые ломтики. Косточки и плодоножку необходимо удалить, однако кожуру снимать не нужно.
Застелите противень для выпекания фольгой и пергаментом. Выложите на пергамент утку и начините тушку нарезанными яблоками.
Разогрейте духовку до 180 градусов, накройте утку фольгой и поставьте противень в духовку на 1,5-2 часа. После этого снимите фольгу и смажьте примерно 1/3 глазури утку.
Запекайте утку в течение 10 минут, затем снова смажьте 1/3 глазури. Через 10 минут запекания повторите этот шаг - тогда утка будет иметь аппетитную карамельную корочку.
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