Запеченный картофель по-деревенски, как у McDonald's: простой рецепт приготовления

Запеченный картофель в духовке - вкусное и популярное во всем мире блюдо. Ее можно запечь просто специями и подать со вкусным соусом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Что понадобится

Если вы приготовите такой картофель по-деревенски, то забудете даже о McDonald's. Потребуется только картофель и специи.

На 4 порции подготовьте следующие ингредиенты:

картофель - 1 кг

оливковое масло - 4 ч. л

смесь специй универсальная, чеснок сушеный, соль - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно разогреть духовку на 200°C и противень застелить фольгой.

После этого картофель нужно помыть и почистить. Каждую разрезать на 4 части. Далее смешиваем соль, сушеный чеснок и специи с оливковым маслом.

Оливковое масло и специи добавляем в картофель, хорошо встряхиваем и следим, чтобы все равномерно распределились.

Картофель выкладываем на лист и ставим в духовку на 40-50 минут. Готовность картофеля можно определить за румяной корочкой.

Рецепт картофеля по-деревенски (фото: shuba.life)