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Запеченный картофель по-деревенски, как у McDonald's: простой рецепт приготовления

Четверг 05 октября 2023 19:01
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Запеченный картофель по-деревенски, как у McDonald's: простой рецепт приготовления Как приготовить картофель по-деревенски (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Запеченный картофель в духовке - вкусное и популярное во всем мире блюдо. Ее можно запечь просто специями и подать со вкусным соусом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что понадобится

Если вы приготовите такой картофель по-деревенски, то забудете даже о McDonald's. Потребуется только картофель и специи.

На 4 порции подготовьте следующие ингредиенты:

  • картофель - 1 кг
  • оливковое масло - 4 ч. л
  • смесь специй универсальная, чеснок сушеный, соль - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно разогреть духовку на 200°C и противень застелить фольгой.

После этого картофель нужно помыть и почистить. Каждую разрезать на 4 части. Далее смешиваем соль, сушеный чеснок и специи с оливковым маслом.

Оливковое масло и специи добавляем в картофель, хорошо встряхиваем и следим, чтобы все равномерно распределились.

Картофель выкладываем на лист и ставим в духовку на 40-50 минут. Готовность картофеля можно определить за румяной корочкой.

Запеченный картофель по-деревенски, как у McDonald's: простой рецепт приготовленияРецепт картофеля по-деревенски (фото: shuba.life)

Раньше мы сообщали, картофель или батат полезнее для организма.

Также читайте, какой картофель ядовит для организма человека.

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