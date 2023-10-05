Запеченный картофель по-деревенски, как у McDonald's: простой рецепт приготовления
Запеченный картофель в духовке - вкусное и популярное во всем мире блюдо. Ее можно запечь просто специями и подать со вкусным соусом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Что понадобится
Если вы приготовите такой картофель по-деревенски, то забудете даже о McDonald's. Потребуется только картофель и специи.
На 4 порции подготовьте следующие ингредиенты:
- картофель - 1 кг
- оливковое масло - 4 ч. л
- смесь специй универсальная, чеснок сушеный, соль - по своему вкусу
Способ приготовления
Сначала нужно разогреть духовку на 200°C и противень застелить фольгой.
После этого картофель нужно помыть и почистить. Каждую разрезать на 4 части. Далее смешиваем соль, сушеный чеснок и специи с оливковым маслом.
Оливковое масло и специи добавляем в картофель, хорошо встряхиваем и следим, чтобы все равномерно распределились.
Картофель выкладываем на лист и ставим в духовку на 40-50 минут. Готовность картофеля можно определить за румяной корочкой.
Рецепт картофеля по-деревенски (фото: shuba.life)
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