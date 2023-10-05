Запечена картопля по-селянськи, як у McDonald's: простий рецепт приготування

Запечена картопля в духовці - смачна та популярна у всьому світі страва. Її можна запекти просто спеціями та подати зі смачним соусом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Що знадобиться

Якщо ви приготуєте таку картоплю по-селянськи, то забудете навіть про McDonald's. Знадобиться тільки картопля та спеції.

На 4 порції підготуйте такі інгредієнти:

картопля - 1 кг

оливкова олія - 4 ч. л

суміш спецій універсальна, часник сушений, сіль - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розігріти духовку на 200°C та деко застелити фольгою.

Після цього картоплю потрібно помити та почистимо. Кожну розрізати на 4 частини. Далі змішуємо сіль, сушений часник і спеції з оливковою олією.

Оливкову олію та спеції додаємо до картоплі, добре струшуємо і стежимо, щоб все рівномірно розподілилися.

Картоплю викладаємо на лист і ставимо в духовку на 40-50 хвилин. Готовність картоплі можна визначити за рум’яною скоринкою.

Рецепт картоплі по-селянськи (фото: shuba.life)