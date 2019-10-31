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Запечатування зубів: Комаровський висловився про новомодну процедуру

STYLERЖиття    31.10.2019 - 07:09
Запечатування зубів: Комаровський висловився про новомодну процедуру
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський розповів, чи варто дитині запечатувати молочні зуби

Доктор Комаровський висловився з приводу нової стоматологічної процедури для дітей, яку в народі називають "запечатування" зубів. Педіатр на своєму особистому сайті розповів, чи варто його проводити для молочних зубів.

За словами педіатра, герметизація зубів - це дійсно корисна і безболісна процедура, яка зможе захистити зуби дітей від карієсу.

"Це насправді покриття зубів спеціальним розчином кальцію і фосфору, і це дійсно допомагає, тому що дитячі зубки мають досить тонку емаль, а малюки ще не вміють за своїми зубками доглядати", - пише педіатр.

Запечатування зубів: Комаровський висловився про новомодну процедуру

Комаровський розповів про запечатування зубів у дітей (фото: cavendental.com)

Але для молочних зубів, на думку Комаровського, вона абсолютно даремна. Педіатр порадив батькам дочекатися, поки проріжуться перші постійні зуби, а вже потім вирішувати, чи варто застосовувати процедуру.

Для довідки: запечатування, або герметизація зубів, - це процедура, яка проводиться для перших постійних зубів, у яких є фісури (поглиблення). Фісури є на всіх зубах, крім різців і іклів, тобто на жувальних зубах.

Цю процедуру можна проводити при появі перших жувальних постійних зубів, які стоматологи називають "шістками". Виростають ці зуби, коли дитині 6-7 років.

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