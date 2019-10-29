ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не лікується антибіотиками: Комаровський висловився про поширену хворобу

STYLERПерсони    29.10.2019 - 07:30
Не лікується антибіотиками: Комаровський висловився про поширену хворобу
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський порадив батькам розібратися в причинах хвороби дитини

Доктор Комаровський розповів, як лікувати дитину, що часто хворіє. На своїй Instagram-сторінці педіатр поділився думкою стосовно того, чи варто використовувати антибіотики при бронхіті, а також як уникнути частих застуд.

До Євгена Комаровського звернулася мама однорічного хлопчика, який кожен місяць хворіє на застуду, а особливо - бронхіт. При цьому кожен раз дитині призначають антибіотики, деколи в уколах.

Жінка підозрює, що причиною частих застуд є віруси, які шестирічна дочка приносить із садочка, але сама так часто не хворіє. При цьому всі аналізи у малюка в нормі. Мама хлопчика запитує, чи потрібно загартовувати дитину або ж звертатись до імунолога.

Педіатр прийшов до висновку, що бронхіт швидше за все інфекційний, і викликаний вірусними інфекціями, при яких антибіотики використовувати не можна.

"Вірусні інфекції ніколи і ні за яких обставин не лікуються антибіотиками, тим більше в ін'єкціях. Головне, що ви повинні зрозуміти: дитина при нормальному лікуванні не особливо боїться ГРЗ, набагато велике навантаження на організм - це саме лікування ГРЗ ліками", - стверджує педіатр.

Не лікується антибіотиками: Комаровський висловився про поширену хворобу

Комаровський розповів, коли бронхіт не лікують антибіотиками (фото: unsplash.com)

Комаровський в черговий раз нагадав батькам, що при лікуванні ГРЗ достатньо створити для дитини умови, які сприяють одужанню:

  • поменше годувати,
  • побільше поїти,
  • підтримувати режим прохолодного повітря,
  • промивати носа сольовими розчинами.

Принципове питання: Комаровський про вплив хрещення на здоров'я дитини

"В переважній більшості випадків цього достатньо, щоб дитина благополучно одужала за 4-5 днів. Якщо вам вистачить витримки і вміння лікувати ГРЗ, щоб не використовувати ліки, то нічого робити не треба", - заявив педіатр і порадив мамі дитини зрозуміти різницю між хворобами, і що в таких випадках робити.

Знущання над дитиною: Комаровський вказав на важливі помилки Висип тут ні до чого: Комаровський зруйнував популярний "дитячий" міф
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся