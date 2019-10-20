Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський розвінчав популярний міф

Євген Комаровський назвав найбільш ефективний жарознижуючий засіб, а також розвінчав популярний міф щодо відкритих вікон під час температури. Про це експерт розповів у соціальній мережі Instagram.

"Немає таких правил, при яких дитина з ГРВІ повинна знаходитися в задушливій, не провітрюваній кімнаті з температурою вище 22 градусів. Ну немає таких правил!" - заявив Комаровський.

За словами експерта, температура повітря - найбільш ефективний жарознижуючий засіб. "У дитини 39. Вона вдихнувла повітря 22, видихнула - 39. При цьому втратила якусь кількість тепла", - додав він.

Також Комаровський стверджує, що діти фізіологічно, інстинктивно відчувають потребу в прохолодному повітрі, в них немає втрати рідини і, крім того, збережена тепловіддача. Тому закривати вікна під час температури ні в якому разі не можна.

Нагадаємо, що Комаровський різко висловився про лікування популярної "хвороби" новонароджених.