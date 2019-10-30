Викликає кишкові інфекції: Комаровський висловився про дитячу звичку

Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Євген Комаровський назвав наслідки специфічної дитячої звички

Доктор Комаровський розповів, як зробити так, щоб дитина не гризла нігті. Педіатр в опублікованому відео в Instagram розповів, чи можна позбавитися від поширеної звички, яка призводить до зараження кишковою інфекцією.

За словами Євгена Комаровського, запобігти виникненню звички, яка виникає у дуже багатьох дітей, дуже складно. Педіатр радить при перших ознаках - дитина часто тягне руку в рот, замінювати цю руку чимось іншим. Адже відучити гризти пустушку або брязкальце набагато простіше.

Крім того, у медицині немає препаратів, які можуть швидко вирішити проблему.

"Гризти нігті - це шкідлива звичка, яка не є симптомом якої-небудь хвороби", - каже педіатр.

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина гризе нігті (фото: medscape.com)

Але наслідки гризіння нігтів, крім того, що це негігієнічно і негарно, все ж є.

В першу чергу, це збільшує ризик виникнення кишкових інфекцій.

До речі, ортодонти в один голос твердять, що гризіння нігтів сприяє формуванню неправильного прикусу, що загрожує тривалим носінням незручних і дорогих брекетів.

"Тим не менше все, що знає медична наука - обробка нігтя всякими невкусностями", - пише Комаровський.

Варто відзначити, що для відучення від звички випускаються спеціальні гіркі лаки. Але у них є недолік - вони швидко змиваються. І якщо дитина довго знаходиться поза домом (садок, школа), то вони не особливо допоможуть, оскільки наносити засіб потрібно щоразу після миття рук.

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина гризе нігті (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)