ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Викликає кишкові інфекції: Комаровський висловився про дитячу звичку

STYLERПерсони    30.10.2019 - 07:15
Викликає кишкові інфекції: Комаровський висловився про дитячу звичку
Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Євген Комаровський назвав наслідки специфічної дитячої звички

Доктор Комаровський розповів, як зробити так, щоб дитина не гризла нігті. Педіатр в опублікованому відео в Instagram розповів, чи можна позбавитися від поширеної звички, яка призводить до зараження кишковою інфекцією.

За словами Євгена Комаровського, запобігти виникненню звички, яка виникає у дуже багатьох дітей, дуже складно. Педіатр радить при перших ознаках - дитина часто тягне руку в рот, замінювати цю руку чимось іншим. Адже відучити гризти пустушку або брязкальце набагато простіше.

Крім того, у медицині немає препаратів, які можуть швидко вирішити проблему.

"Гризти нігті - це шкідлива звичка, яка не є симптомом якої-небудь хвороби", - каже педіатр.

Викликає кишкові інфекції: Комаровський висловився про дитячу звичку

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина гризе нігті (фото: medscape.com)

Але наслідки гризіння нігтів, крім того, що це негігієнічно і негарно, все ж є.

В першу чергу, це збільшує ризик виникнення кишкових інфекцій.

До речі, ортодонти в один голос твердять, що гризіння нігтів сприяє формуванню неправильного прикусу, що загрожує тривалим носінням незручних і дорогих брекетів.

"Тим не менше все, що знає медична наука - обробка нігтя всякими невкусностями", - пише Комаровський.

Варто відзначити, що для відучення від звички випускаються спеціальні гіркі лаки. Але у них є недолік - вони швидко змиваються. І якщо дитина довго знаходиться поза домом (садок, школа), то вони не особливо допоможуть, оскільки наносити засіб потрібно щоразу після миття рук.

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина гризе нігті (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Знущання над дитиною: Комаровський вказав на важливі помилки Висип тут ні до чого: Комаровський зруйнував популярний "дитячий" міф
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся