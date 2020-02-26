ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Запасайтеся ліками: Землю накриє магнітна буря

STYLERЖиття    26.02.2020 - 07:49
Запасайтеся ліками: Землю накриє магнітна буря
Магнітна буря (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі можуть серйозно вплинути на здоров'я

Магнітна буря накриє Землю вже сьогодні, 26 лютого. Кому варто побоюватися геомагнітних коливань, як впливає на людей магнітна буря, і як уберегтися від небезпечного впливу - в матеріалі Styler.

Згідно з даними Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН), магнітна буря буде викликати погіршення самопочуття у людей в середу, 26 числа.

Запасайтеся ліками: Землю накриє магнітна буря

Землю накриє магнітна буря (скрін: ФІАН)

Магнітною (геомагнітною) бурею вчені називають обурення геомагнітного поля нашої планети. Викликані ці процеси потоками сонячного вітру, які вторгаються в магнітосферу Землю. Магнітні бурі здатні викликати збої в роботі техніки, провокувати різні катаклізми, а також впливають на самопочуття людей.

Хоча найбільший вплив магнітні бурі чинять на метеозалежних людей, гіпертоніків, тих, хто страждає різними серцево-судинними захворюваннями, а також психоемоціонально нестабільних людей, погано почувати себе можуть навіть цілком здорові люди.

Магнітна буря нагадує про себе безпричинними головним болем, мігренню, стрибками тиску. Люди можуть відчувати слабкість, втому, дратівливість, з'являються депресивні настрої і апатія.

Медики рекомендують в періоди геомагнітних коливань уникати стресів і надмірних фізичних навантажень. Варто виспатися, не зловживати кавою і відмовитися від алкоголю, дотримуватися принципів здорового харчування і питного режиму. А під рукою краще завжди тримати необхідні вам ліки.

Раніше ми писали про те, що до Землі наближається величезний астероїд. Експерти оцінили шанси на зіткнення з планетою.

Вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі: можуть привести до страшних наслідків До Землі летить астероїд розміром з чотири футбольних поля: що відомо
Новини України магнитная буря
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся