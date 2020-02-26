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Запасайтесь лекарствами: Землю накроет магнитная буря

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 07:49
Запасайтесь лекарствами: Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури могут серьезно повлиять на здоровье

Магнитная буря накроет Землю уже сегодня, 26 февраля. Кому стоит опасаться геомагнитных колебаний, как влияет на людей магнитная буря, и как уберечься от ее опасного воздействия - в материале Styler.

Согласно данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), магнитная буря будет вызывать ухудшение самочувствия у людей в среду, 26 числа.

Запасайтесь лекарствами: Землю накроет магнитная буря

Землю накроет магнитная буря (скрин: ФИАН)

Магнитной (геомагнитной) бурей ученые называют возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Вызваны эти процессы потоками солнечного ветра, которые вторгаются в магнитосферу Землю. Магнитные бури способны вызывать сбои в работе техники, провоцировать различные катаклизмы, а также влияют на самочувствие людей.

Хотя наибольшее влияние магнитные бури оказывают на метеозависимых людей, гипертоников, тех, кто страдает различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также психоэмоционально нестабильных людей, плохо чувствовать себя могут даже полностью здоровые люди.

Магнитная буря напоминает о себе беспричинными головными болями, мигренями, скачками давления. Люди могут чувствовать слабость, усталость, раздражительность, проявляются депрессивные настроения и апатия.

Медики рекомендуют в периоды геомагнитных колебаний избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Стоит выспаться, не злоупотреблять кофе и отказаться от алкоголя, придерживаться принципов здорового питания и соблюдать питьевой режим. А под рукой лучше всегда держать необходимые вам лекарства.

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