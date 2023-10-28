Требуется поддержка. 10 способов получить бесплатную помощь психолога онлайн

Негативный опыт, полученный украинцами во время войны, не исчезает бесследно. Физические и эмоциональные травмы, разлука с близкими, потери и переживания заставляют людей искать помощи у специалистов.

При подготовке материала были использованы источники: Visit Ukraine, "Паляниця.Інфо", Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших онлайн-ресурсах (платформах и инициативах), где каждый желающий сможет найти бесплатную помощь психологов, психотерапевтов и психиатров.

UA Mental Help

UA Mental Help - благотворительный фонд, оказывающий украинцам психологическую помощь и психосоциальную поддержку. Его цель - ментальное здоровье нации. Основные направления деятельности:

психологическая помощь и психосоциальная поддержка (как взрослых, так и детей)

просвещение и психоэдукация (стимуляция населения к заботе об эмоциональном и психическом здоровье)

создание сообщества неравнодушных людей

Для того чтобы получить психологическую помощь, нужно оставить заявку на сайте. После этого координатор обработает запрос, и вы получите консультацию.

"Розкажи мені"

"Розкажи мені" - онлайн-платформа, оказывающая украинцам бесплатную психологическую помощь.

Консультации предоставляются каждому, кто нуждается:

в эмоциональной поддержке

в советах в трудное время

в помощи в связи с быстрыми изменениями, происходящими в экономике и социуме на фоне войны

Команда платформы работает по методу когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которая является одной из самых распространенных форм психотерапевтической помощи людям с различными психологическими проблемами.

Для того чтобы получить помощь специалиста, нужно оставить заявку и подождать, пока специалист с вами свяжется.

"Поруч"

"Поруч" - проект психологической поддержки, запущенный при поддержке Министерства образования и науки Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украинского института когнитивно-поведенческой терапии и ОО "ВГЦ "Волонтер".

В рамках проекта профессиональные психологи с навыками помощи людям, травмированным войной, оказывают необходимую психологическую поддержку и консультации:

подросткам

их родителям

работникам сферы образования и педагогам

Консультации проходят в групповой форме посредством сервиса Zoom.

Для того чтобы получить помощь, нужно выбрать подходящую группу и заполнить предложенную форму.

И подросткам, и их родителям иногда нужно вспомнить, как радоваться жизни (иллюстративный фото: Рixabay)

"Хаб Стійкості"

Платформа "Хаб Стійкості" рассказывает украинцам о техниках самопомощи. Частью инициативы является сервис психотерапевтической помощи. В рамках проекта для украинцев доступны:

долгосрочное получение помощи

сохранение истории записей

личный кабинет для специалистов и посетителей

удобная запись на консультации с системой оповещения

база данных специалистов с возможностью поиска

мобильная версия для быстрого доступа

Для того чтобы получить поддержку, необходимо выбрать удобное время, дату и записаться на консультацию к конкретному специалисту. Общаться со специалистом можно с телефона, планшета или компьютера в режиме видеоконференции

"Сильні"

"Сильні" - благотворительный фонд, оказывающий конфиденциальную и безвозмездную помощь людям, пережившим сексуальное насилие после 24 февраля 2022 года. Речь идет о женщинах, мужчинах, девушках и парнях от 16 лет (и их родителях).

В рамках проекта можно обратиться к экспертам по следующим направлениям:

оплата медицинских услуг

психологическая поддержка

юридическая помощь

В команду фонда входят специалисты, которые волонтерят для предоставления украинцам качественной помощи. Они руководствуются принципами нравственности, конфиденциальности и безопасности для всех (независимо от пола, гендера или сексуальной ориентации).

"Разом"

Социальный проект "Разом" предлагает совершеннолетним украинцам качественную и доступную психологическую помощь. Его цель:

сделать такую помощь доступной для широких слоев населения

повышать уровень психологической культуры населения

преодолевать существующие стереотипы по психологической поддержке

улучшать состояние общества в целом (благодаря улучшению состояния психического здоровья каждого клиента)

снижать количество проявлений деструктивного поведения

В рамках проекта каждый, кто нуждается в помощи, может получить онлайн консультацию. Для этого нужно выбрать специалиста и записаться к нему на прием.

Страшно бывает всем (иллюстративное фото: Рixabay)

"ОбійМи"

Центр психологической поддержки "ОбійМи" - инициатива психологов-волонтеров для помощи людям, подвергшимся стрессу в результате военных действий и переселения.

В рамках проекта работает более 500 специалистов из Украины и мира. Квалифицированную помощь оказывают бесплатно и круглосуточно.

Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить соответствующую форму.

"TeleHelp Україна"

Проект "TeleHelp Україна" предоставляет бесплатную качественную медицинскую и психологическую поддержку пострадавшим от войны гражданам посредством телемедицины - усилиями глобальной сети врачей и волонтеров.

Инициатива, организованная студентами Стэнфордского университета, чтобы поддержать украинцев в Украине и Польше, помогает как взрослым, так и детям.

В рамках проекта работают психологи, психиатры и другие специалисты (врачи первичного звена, педиатры, семейные врачи, гинекологи, неврологи, кардиологи, дерматологи).

Для того чтобы записаться на прием к нужному специалисту, необходимо заполнить соответствующую форму на сайте, или связаться с волонтерами в чате Viber или Telegram.

GoToHelp

GoToHelp - платформа экстренной психологической помощи, созданная для круглосуточной онлайн-помощи пострадавшим от боевых действий.

Проект является добровольной инициативой граждан стран СНГ и Евросоюза с психологическим образованием и опытом оказания экстренной психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.

Платформа соединяет людей, нуждающихся в экстренной психологической помощи "здесь и сейчас", с психологами через видеочат, Telegram или Instagram.

Чтобы получить помощь, нужно заполнить соответствующую форму.

Женщинам особенно важно сохранять спокойствие - ради детей (иллюстративное фото: Рixabay)

Open Doors

Центр психологического консультирования Open Doors предоставляет бесплатную помощь всем, кто в этом нуждается на фоне полномасштабного вторжения РФ - военнослужащим, их семьям и другим людям, которые получили психологические травмы в результате войны.

Специалисты центра помогут смягчить последствия травматических событий и дальше двигаться в направлении "оптимального благополучия".

Центр представляет собой структурное подразделение Международного института последипломного образования. Основные направления его деятельности:

образование

адвокация

развитие психологических услуг высокого качества

Чтобы записаться на консультацию, нужно заполнить соответствующую форму или позвонить по указанным на сайте номерам.

Почему психология важна для украинцев

Психологи играют немаловажную роль в оказании поддержки и помощи. Они проводят консультации, работают с детьми и взрослыми офлайн и онлайн, индивидуально или в рамках групповых встреч.

Психологическая поддержка имеет важное значение для украинцев во время войны на фоне:

любого травматического опыта

стресса и тревоги

семейных или социальных конфликтов

психологической подготовки специалистов (волонтеров, медиков, военнослужащих)

профилактики психологических расстройств

Именно поэтому украинские психологи и общественные организации делают все для того, чтобы наши соотечественники получали своевременную и качественную психологическую помощь. Ведь психическое здоровье населения поможет легче справиться со всеми вызовами, возникающими во время войны.