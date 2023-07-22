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5 приемов, которые применяют манипуляторы, чтобы получить от вас желаемое

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Суббота 22 июля 2023 20:44
5 приемов, которые применяют манипуляторы, чтобы получить от вас желаемое Как распознать манипулятора (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Манипуляции - это настоящее мастерство, ведь такое поведение предполагает контроль и влияние на других с целью получения желаемого. И надо признать, что все мы так или иначе манипулируем. Но как понять, что манипуляционные приемы применяют против нас?

О признаках, которые на это указывают, рассказала психолог Ольга Голентовская в Instagram.

Перекручивание фактов

Манипулятор может перекручивать факты, чтобы внушить вам неуверенность или подчеркнуть несуразность. Например, говорит фразы: "Ничего такого не было. Ты себе что-то придумала! Просто параноичка".

Вызывает чувство вины, страха и жалости

Это очень действенные инструменты контроля. Манипуляторы обычно будут обвинять, что вы не отвечаете ожиданиям или делаете что-то неправильно.

Попытки изолировать вас от близких и друзей

Акцент на том, что все они вам на самом деле завидуют и добра не желают. А вот свою значимость манипулятор будет отстаивать.

Он может намеренно распространять слухи или говорить неодобрительные вещи о вас, типа "по секрету, только меня не выдай".

Критика, обиды и обесценивание

Манипуляторы склонны критиковать, обижать и обесценивать, чтобы расшатать вашу самооценку. Так вы будете больше проявлять уязвимость и подвергаться контролю.

Тревожным признаком есть фразы: "Посмотри на себя! Кому ты такая нужна? Вот я тебя только и выдерживаю".

Постоянное изменение правил игры

Чтобы создавать неразбериху и нестабильность, манипуляторы постоянно меняют правила игры. Они устанавливают новые ожидания и требования без предупреждения, а затем обвиняют вас в невнимательности и безразличии к их потребностям.

"Конечно, этот перечень не является исчерпывающим и многое зависит от контекста. Однако всегда стоит помнить о личных границах, развивать навыки отстаивания своих потребностей, говорить "нет", потому что вы имеете на это безоговорочное право", - отмечает психолог.

Ранее мы рассказывали о том, какие признаки указывают на то, что ваши отношения дошли до конца.

Читайте также о том, как понять, что у вас низкая самооценка.

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