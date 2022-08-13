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У Херсонській облраді спростували фейк росіян про Каховську ГЕС та ядерну катастрофу

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Україна, Субота 13 серпня 2022 19:59
У Херсонській облраді спростували фейк росіян про Каховську ГЕС та ядерну катастрофу Фото: у Херсонській облраді спростували фейк росіян про Каховську ГЕС та ядерну катастрофу (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти почали поширювати фейки про те, що обстріли ЗСУ Каховської ГЕС нібито можуть створити ядерну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

За його словами, пропагандисти Кремля розповідають, що обстріли українських військових Каховської ГЕС можуть нібито вплинути на ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції.

"Дана інформація не відповідає дійсності. ЗСУ працюють максимально акуратно, і виключно по військових цілях і логістичних точках", - підкреслив Соболевський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові завдали удару по окупованій території Херсонської області. Зокрема, по мосту поблизу Каховської ГЕС.

Також ми писали, що українські військові знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "репелент-1" біля Каховської ГЕС. З'явився супутниковий знімок.

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