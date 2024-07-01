"Делай или быстро старей". Единственный способ не быть дряхлым в молодости

С каждым днем все мы стареем, однако с разной скоростью и скоростью этого старения зависит не только от генетики, и питания, а в очень большой степени - от наших ежедневных физических нагрузок.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Что приводит к старению человека

Маркером старения есть падение способности выполнять физическую работу. По словам экспертки, у нас постепенно падает аэробная выносливость, то есть ускоряется наступление усталости во время привычной работы, и чем старше мы становимся, тем этот процесс становится быстрее и быстрее.

С течением времени у человека падает аэробная выносливость и мышечная сила.

Аэробная выносливость падает вследствие падения VO2max*, а сила мышц – вследствие уменьшения количества мышечных волокон.

VO2max – это максимальный уровень потребления кислорода при физической нагрузке, который является маркером физической формы человека. Поэтому физическая неактивность ускоряет начало физической дряхлости.

Молекулярные механизмы, лежащие в основе падения рабочей способности с возрастом, пока еще полностью не ясны.

Что нужно делать, чтобы не стать стариком в молодости

Если человек всю жизнь активно и регулярно тренируется, в 80 лет он имеет VO2max, равный VO2max среднестатистического 50-55-летнего человека, ведущего "обычный", малоподвижный образ жизни.

Скиталинская объяснила, что дряхлость - это клинический синдром, вызывающий высокий риск для здоровья, особенно высокую уязвимость к любым стрессорам, например, инфекциям, малейшим травмам или даже изменению лекарства - это состояние, характерное для большинства старших взрослых.

Она сообщила, что уже в третью декаду жизни (начиная с 30 лет) VO2max начинает падать, но если вы постоянно тренируетесь, это откладывает аэробную дряхлость, в частности, аэробные тренированные люди достигают аэробной дряхлости аж на 30 лет позже , по сравнению с людьми, которые ведут офисно-сидячую жизнь, в которых происходит массивное и быстрое дряхление.

Если молодые здоровые люди внезапно вместо 10 тысяч шагов начинают ходить 1500, у них VO2max падал на 7% уже через 14 дней.

А у тех, кто преимущественно лежит, например, пассивно отдыхает-загорает, с преимущественным перемещением в машине, VO2max падал еще на 28% за 20 дней.

Скиталинская отметила, что пассивный отдых старит вас до невозможности.

Выводы

Средняя сила, генерируемая 80-летним, хорошо тренированным человеком, равна примерно силе 50-летнего нетренированного человека, то есть это означает, что регулярные тренировки могут продлить молодость тела на 30 лет (аэробные упражнения) и 25 лет (силовые).

Поэтому недостаточно заниматься бегом или танцами, или только ходить, а необходимо делать силовые упражнения, упражнения с собственным весом, отжим, подтягивание и с гантелями.

Поддержание физической активности значительно замедляет процессы старения и снижает риск хронических болезней.

Регулярные тренировки улучшают качество жизни, поддерживают мобильность и помогают дольше сохранять независимость от других.

Начать заниматься спортом можно в любом возрасте, главное – делать это регулярно и под контролем специалиста.