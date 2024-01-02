"Здесь жили гражданские". Либеровы показали последствия ракетной атаки РФ на Киев (видео)

Утром 2 января россияне ударили по Украине несколькими видами ракет. В Киеве и Харькове зафиксировали падение обломков и попадание в гражданскую инфраструктуру. Военные корреспонденты Влада и Константин Либеровы показали видео с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу военкоров.