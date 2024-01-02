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"Здесь жили гражданские". Либеровы показали последствия ракетной атаки РФ на Киев (видео)

Киев, Вторник 02 января 2024 10:53
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"Здесь жили гражданские". Либеровы показали последствия ракетной атаки РФ на Киев (видео) Последствия ракетной атаки РФ на Харьков (фото: facebook.com/MNS.GOV/UA)
Автор: Юлия Гаюк

Утром 2 января россияне ударили по Украине несколькими видами ракет. В Киеве и Харькове зафиксировали падение обломков и попадание в гражданскую инфраструктуру. Военные корреспонденты Влада и Константин Либеровы показали видео с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу военкоров.

Ракетная атака началась с БПЛА типа "Шахед". После этого враг запустил крылатые ракеты.

В КМВА сообщили о следующих последствиях удара:

  • в Деснянском районе предварительно есть возгорание супермаркета
  • в Дарницком районе повреждены нежилые помещения
  • в Голосеевском районе падение останков на открытой территории
  • в Печерском районе падение обломков на крышу многоэтажного и частного жилого дома
  • в Оболонском районе есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений
  • в Святошинском районе - на нежилую застройку
  • в Подольском районе есть возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения и занялись примерно шести авто; обломки упали на нежилую застройку.
  • в Шевченковском районе - падение обломков на открытую территорию

В настоящее время в столице работают все службы спасения.

Известно также о гибели 86-летней женщины.

Военные корреспонденты Власть и Константин Либеровы показали последствия удара по одному из жилых домов Киева. На кадрах видны пожар, дым, разбросанные части дома и работа спасателей.

"Здесь жили гражданские", - подписали одно из видео фотографы.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве резко ухудшилось качество воздуха.

Известно также, что в Киеве и области свет отключили у 250 тысяч потребителей.

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Киев ракетна атака