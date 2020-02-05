Західну Україну завалило снігом: міста залишилися без світла (фото)

Сніг на заході України наробив біди (колаж: РБК-Україна)

Десятки населених пунктів в Україні залишилися без світла через сильний сніг

Погода в Україні сильно зіпсувалася. Особливо від хуртовин та морозів потерпає Прикарпаття. У гірських районах сніговий покрив досягає 1,2 м, десятки сіл і міст Івано-Франківської області залишилися без світла. Загалом електрика відсутня в 10 районах області.

"Більшість відключень електроенергії викликані обриви на лініях електропередачі через падіння гілок або налипання снігу. На місцях аварій у посиленому режимі працюють оперативно-виїзні бригади, які докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати вимикання. Але роботи значно ускладнюються погодними умовами, адже сніг не припиняється, а вітер місцями стає все сильніше", - розповіли в Прикарпаттяобленерго.

Тим часом синоптики попереджають, що циклон затримається над західними областями України ще як мінімум до вечора п'ятниці. А в найближчі дні очікується сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, хуртовина, посилення вітру. Прогнозується зниження температури до -5...-10 градусів, а у високогір'ї до -10...-15. Такі погодні умови можуть призвести до нового аварійного знеструмлення населених пунктів.

7-9 лютого синоптики обіцяють послаблення та припинення опадів. Разом з тим в регіон прийдуть нічні морози до -7...-13, вдень -1...-6. У Карпатах вночі 11-16 морозу, вдень -5...-10.

Карпати завалює снігом (фото: pravda.if.ua)

Додамо, що на метеостанції Пожижевська, яка знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, всього за день насипало до 45 см снігу.

"Втім, сніговий покрив у горах значно більше. Він досягає 1,2 м", - розповів голова Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

Рятувальники ж в свою чергу попереджають, що в Карпатах збережуться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Сніг у Карпатах (фото: соцмережі)