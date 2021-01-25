Україну накриє жахливою погодою: де очікується мокрий сніг та морози

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок, 26 січня, не порадує жителів більшості областей країни. Частину країни накриє дощами, а частину – мокрим снігом та снігом з дощем. З заходу в Україну знову зайде холодне повітря.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході очікується сильний штормовий вітер, дощ, місцями мокрий сніг. Нічна температура складе +2 +4 градуси, вдень від +3 до +7 градусів.

У південних областях буде йти дощ, Одесу накриє сильним дощем з мокрим снігом, вітер зі штормовими поривами. Нічна температура буде коливатися від +1 до +4 градусів, вдень від +3 до +8 градусів. У Криму буде йти дощ, вночі +2 +4 градуси, вдень від +10 до +12 градусів.

На півночі синоптики прогнозують мокрий сніг, вдень буде йти дощ, очікується сильний вітер. Вночі в регіоні близько +2 градусів, вдень до +4 градусів.

У західній частині країни буде йти сніг, синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та штормовий вітер. Нічна температура знизиться до -2 -1 градуса, вдень очікується від -1 до +3 градусів.

В центральній частині країни сніг, мокрий сніг, сніг з дощем і сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 26 січня буде йти дощ з мокрим снігом, вітер південно-західний, зі штормовими поривами. Вночі близько +2 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +4 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 26 січня

У середу, 27 січня, сильний мокрий сніг переміститься в центральні області та на схід, на півдні будуть йти сильні снігові дощі. Мінусова температура захопить західні, північний, південні та центральні області України.

Карта погоди в Україні на середу, 27 січня

У четвер, 28 січня, нічні морози охоплять всі регіони України, місцями температура опуститься до -4 градусів. У більшості областей буде йти сніг та мокрий сніг.

Карта погоди в Україні на четвер, 28 січня

У п'ятницю, 29 січня, мокрий сніг буде йти тільки на заході, в інших регіонах буде сухо. Нічна температура впаде до -5 градусів, вдень у більшості областей очікується від -3 до -1 градуса, тільки на сході невеликі плюси.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 29 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився новий прогноз погоди в Україні на лютий.

А також розповідали про те, що синоптики не виключають повернення 30-градусних морозів.