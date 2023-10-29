При отказе возможно отчисление или перевод на контракт. Какое нововведение готовят студентам-бюджетникам

В Министерстве образования и науки Украины хотят законодательно ввести обязательное трудоустройство для обучающихся на бюджете студентов. Отказаться от договора потом будет тяжело и можно потерять место обучения за счет бюджета.

Что известно об этом нововведении для студентов-бюджетников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на законопроект, разработанный МОН Украины.

Что предлагают изменить

Согласно законопроекту, который сейчас находится на обсуждении, будет закреплена законодательно обязанность студента-бюджетника, заключить договор о трудоустройстве в случае поступления предложения от работодателя.

Это касается военных:

"Выпускники высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений высшего образования по государственному заказу направляются для дальнейшего прохождения службы в соответствии с законодательством".

Студентов, которые учились на бюджете по государственному и региональному заказу:

"Лица, получившие высшее образование по государственному или региональному заказу, могут быть направлены для трудоустройства в соответствии с законодательством".

Врачей и педагогов:

"Лицам, которые получили высшее образование по медицинской или педагогической специальности и заключили соглашение о трудоустройстве не менее трех лет в сельской местности, государство в соответствии с законодательством обеспечивает безвозмездное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм".

Как будут трудоустраивать студентов

Студенты, получающие или получившие высшее образование по государственному или региональному заказу, будут зарегистрированы в территориальных органах центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции как лиц, ищущих работу.

Далее будет заключен договор о трудоустройстве работодателем и/или территориальным органом центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции с получателями высшего образования.

Студентам будут предоставлены предложения о трудоустройстве от работодателей с возможностью заключения трудового договора.

Важно! Обязательство получателя высшего образования заключить договор о трудоустройстве в случае поступления соответствующего предложения от работодателя является обязательным условием его договора об обучении по государственному, региональному заказу.

Договор о трудоустройстве должен быть заключен получателем высшего образования в течение одного места с даты получения соответствующего предложения от территориального органа центрального органа исполнительной власти.

Договор может быть заключен с получателем высшего образования после завершения им половины срока обучения, но не позднее чем за шесть месяцев до истечения этого срока.

Договор о трудоустройстве должен предусматривать трудоустройство получателя высшего образования после завершения им обучения на срок не менее трех лет.

Студенты, подписывающие такой договор о трудоустройстве, имеют право на получение специальной академической стипендии в повышенном размере. После окончания учебы, получатели образования должны выполнить обязательства по подписанному договору и отработать не менее трех лет.

Подводные камни для студентов

В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий договора о трудоустройстве лицом, получившим высшее образование, такое лицо должно компенсировать в соответствующий бюджет расходы на выплату специальной академической стипендии соискателю высшего образования.

Кроме того, если студент получил предложение, но не заключил договор о трудоустройстве в соответствии с предложениями (при их наличии), его по собственному заявлению должны перевести на обучение на средства физических или юридических лиц. Или в случае отказа студента переходить на платное обучение, его отчислят из высшего образования за нарушение условий договора об обучении.

Студент может отказаться от заключения договора о трудоустройстве, предусматривающего его поступление на военную службу или на службу в органы охраны правопорядка, и продолжить обучение по государственному, региональному заказу.

Кстати, договор о трудоустройстве не может быть заключен для должностей, прием на работу на которые производится на основе конкурсного отбора.