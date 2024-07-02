Путешествие во времени: как играть в Assassin's Creed в хронологическом порядке

Серия игр Assassin's Creed от Ubisoft является одной из самых популярных и масштабных игровых франшиз, известная своими детализированными историческими сеттингами и сложным переплетением сюжетов. С более чем дюжиной основных игр и ответвлениями хронологический порядок серии может сбить с толку как новых, так и бывалых игроков.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Trueachievements рассказывает, в каком хронологическом порядке лучше всего проходить серию игр Assassin's Creed.

Assassin’s Creed Odyssey (431–422 до н.э.)

Самая ранняя игра во всей серии - Assassin's Creed Odyssey. Действие разворачивается во время Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. Вы играете за Алексиоса или Кассандру, потомков легендарного спартанского царя Леонида.

Огромный открытый мир и элементы RPG позволят вам по-настоящему погрузиться в Древнюю Грецию, исследовать множество исторических событий и встретить известных личностей.

Assassin’s Creed Odyssey (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed Origins (49–43 до н.э.)

Следующая игра - Assassin’s Creed Origins, действие которой происходит в Птолемеевском Египте во времена правления Клеопатры. Эта игра рассказывает об истоках Братства Ассасинов, фокусируясь на Байеке из Сивы и его жене. Она служит важной основой для понимания знаний серии и рождения Ассасинов.

Assassin’s Creed Origins (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed Mirage (861–862 гг. н.э.)

Действия Assassin’s Creed Mirage разворачиваются в Багдаде 9 века и повествует о Басиме Ибн Исхаке, ключевом персонаже истории серии. Эта игра раскрывает важные детали прошлого и становления Басима, который играет значительную роль в общей истории Ассасинов.

Assassin’s Creed Mirage (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed Valhalla (873–878 гг. н.э.)

В Assassin’s Creed Valhalla вы играете за викинга Эйвора во время вторжения викингов в Англию.

Игра охватывает несколько лет и предлагает богатое изображение скандинавской мифологии и культуры, а также расширяет легенду серии, связывая ее с предыдущими играми через такого персонажа, как Басим из Assassin’s Creed Mirage.

Assassin’s Creed Valhalla (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed (1191 год)

Оригинальная игра Assassin's Creed разворачивается во время Третьего крестового похода и знакомит игроков с Альтаиром Ибн-Ла'Ахадом. Эта игра закладывает основу для многих основных тем серии, включая вечную борьбу между Ассасинами и Тамплиерами.

Assassin’s Creed (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed II (1476–1499 годы)

Assassin's Creed II рассказывает историю жизни Эцио Аудиторе де Фиренце в эпоху Возрождения в Италии. Она считается одной из лучших игр серии, предлагая насыщенное повествование, охватывающее несколько десятилетий и такие локации, как Флоренция, Венеция и Рим.

Assassin’s Creed II (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed Brotherhood (1499–1507 годы)

Assassin’s Creed Brotherhood продолжает историю Эцио, строящего Братство Ассасинов в Риме. Игра вводит в серию многопользовательский режим и углубляет историческую и личную подоплеку для Эцио и его союзников.

Assassin’s Creed Brotherhood (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed Revelations (1511–1512 годы)

В Assassin’s Creed Revelations Эцио отправляется в Константинополь, чтобы раскрыть секреты своего предшественника, Альтаира. Эта игра завершает трилогию Эцио и связывает его историю с историей Альтаира, предоставляя важные знания для понимания общего сюжета.

Assassin’s Creed Revelations (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed IV: Black Flag (1715–1722 годы)

Assassin’s Creed IV: Black Flag разворачивается во время Золотого века пиратства. Игроки берут под контроль Эдварда Кенуэя, пирата и деда Коннора из Assassin’s Creed III. Морские сражения и исследование являются ключевыми особенностями игры, а также предлагают свежий взгляд на конфликт серии.

Assassin’s Creed IV: Black Flag (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed Rogue (1752–1776 годы)

Главный герой Assassin’s Creed Rogue - Шэй Патрик Кормак, бывший Ассасин, ставший Тамплиером. Игра предлагает уникальную точку зрения, исследуя Орден Тамплиеров, и происходит во время Семилетней войны, частично совпадая с событиями Assassin’s Creed III.

Assassin’s Creed Rogue (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed III (1760–1783 годы)

Assassin’s Creed III рассказывает историю Коннора Кенуэя, внука Эдварда, во времена Американской революции. Игра предлагает обширный открытый мир в колониальной Америке и углубляет знания о конфликте между Ассасинами и Тамплиерами.

Assassin’s Creed III (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed Unity (1789–1794 годы)

Действие Assassin’s Creed Unity разворачивается во время Французской революции и повествует об Арно Дориане. Игра вводит кооперативный многопользовательский режим и демонстрирует всю суматоху революционного Парижа.

Assassin’s Creed Unity (фото: Trueachievements)

Assassin’s Creed Syndicate (1868 год)

Assassin’s Creed Syndicate происходит в викторианском Лондоне во время промышленной революции. Игроки управляют близнецами Джейкобом и Иви Фрай, которые строят Братство в самом сердце Британской империи. Игра сочетает исторические события с фирменной скрытностью и боевой механикой серии.

Assassin’s Creed Syndicate (фото: Trueachievements)

Сценарии современности

Хотя основное внимание в серии уделяется историческим событиям, каждая игра также содержит сюжетные линии современности, в которых участвуют такие персонажи, как Дезмонд Майлс, Лайла Хассан и другие. Эти фрагменты связывают исторические повествования воедино и продвигают вперед общий сюжет серии.