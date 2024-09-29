7 детективных триллеров, которые вас поразят. Крутая подборка для нескучного вечера

Триллеры не всегда рассказывают о мистике, пришельцах, вампирах или зомби. Порой жуткие истории получают очень интересные детали и линии, от чего просмотр таких кинолент приносит еще больше удовольствия.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 интересных фильмов, в которых можно найти не только классный сюжет, а еще и интересные детективные истории.

"Подмена"

Фильм с Анджелиной Джоли расскажет о матери, которая теряет сына. Ее ребенок исчезает при невыясненных обстоятельствах, а потом происходит то, во что сложно поверить. Материи сообщают, что ее сына нашли, однако она понимает, что это не он. И ей никто не верит.

"Прежде чем я усну"

Психологический триллер с Николь Кидман расскажет о женщине, которая получила необычную травму. Каждое утро она просыпается и не помнит, кто она и все вокруг. И это заставляет главную героиню сомневаться во всем, что происходит.

"Не говори со злом"

Триллер, в котором главную роль сыграл актер Джеймс Макэвой, расскажет о семье, которая отправляется в гости. Пара и их дочь едут в загородный дом друзей и затем понимают, что попали в жуткое место.

"Убийства по открыткам"

Детективная кинолента с Джеффри Дином Морганом покажет историю о маньяке, который не просто убивает людей, но еще и играет с полицией в "кошки-мышки". Он шлет открытки с мест преступлений, а главный герой, чью дочь тоже убивает маньяк, жаждет мести и хочет найти психопата.

"Девушка с татуировкой дракона"

Культовый фильм, в котором снялся "Джеймс Бонд" Дэниел Крэйг, расскажет о запутанном расследовании. Журналист пытается найти пропавшую девушку, но его самого втягивают в очень жуткие события. Сюжет получился интересным, а потому вам точно захочется досмотреть ленту до конца.

"Виновный"

А в этом фильме снялся "Донни Дарко" Джейк Джилленхол. В центре сюжета офицер полиции, который по ночам работает в колл-центре службы спасения. И однажды он принимает звонок от женщины, которую похитили. Тогда офицер пытается сделать все, чтобы ее спасти.

"Пленницы"

Жуткий и даже тяжелый фильм с Хью Джекманом расскажет о Дне благодарения, на праздновании которого собираются соседи, живущие в маленьком городке. И пока все друзья в сборе, их младшие дети пропадают. Времени на поиски очень мало, а шансов на спасение практически нет.