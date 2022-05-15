Заміжні жінки масово роблять ці помилки, після яких слідує розлучення

Жінка забуває про невербальні сигнали

Поки ви ще не почали жити разом, кожної зустрічі ви чекали з нетерпінням, сумували за коханим і зустрічали його обіймами, поцілунками.

Після шлюбу багато жінок забувають, що чоловік як і раніше потребує в ласці, дотиках, обіймах при зустрічі. Замість цього він з порогу отримує порцію негативу через некуплений хліб.

Втома, агресія, ворожа міміка віддаляє людей один від одного. Не забувайте про силу дотиків, обіймайте свого чоловіка, і він відповість вам взаємністю.

Жінка жертвує своїм вільним часом

Припиніть жертвувати своїм часом заради того, щоб заштопати йому шкарпетки чи наліпити купу пельменів. В результаті ви станете звинувачувати його в байдужості і змарнованих роках.

Краще витратити час на маленькі радості і розібратися з усім іншим разом. Чоловіки "заряджаються" від жіночого щастя і йдуть від дбайливих буркотливих баб.

Жінка слідує стереотипам

Стереотипи про патріархальний шлюб, де жінка стежить за будинком, а чоловік приносить здобич, вже давно не на часі.

Сучасні дорослі люди можуть домовитися між собою, розділити обов'язки і обговорити те, що їх не влаштовує в побуті. Жінки, якщо борщ - це не ваше - варто сказати це одразу, до того, як стосунки стали серйозними.

Жінка суперничає

Суперництво заважає побудувати міцний шлюб. Сучасні жінки не хочуть сидіти в чотирьох стінах, вони прагнуть рости, розвиватися.

Але іноді чоловікові треба піддатися, довіритися. Якщо він готовий забезпечувати сім'ю і намагається підтримувати вас у всьому, дайте можливість проявити йому цю турботу, побути главою сім'ї.