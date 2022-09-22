"Лучшая земля в мире": видео с первых минут освобождения азовцев

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся вечером 21 сентября. Домой вернулись 215 украинских защитников - бойцы "Азов", Нацгвардии, Нацполиции, медики и многие другие, кто стоял в обороне Мариуполя.

На кадрах видео с первых минут на воле, один из военных упал на колени и начал целовать родную землю.

Обмен проходил в Черниговской области. Украинские военные по одному выходили к встречающим. Раненым помогали побратимы. Беременных встречала врач.

На кадрах видео видно, как один из военных по возвращению на территорию Украины, первым делом встал на колени и начал целовать землю.

"Реально, самая лучшая земля в мире", - сказал он.

Известно, что домой вернулась легендарная "Пташка" Катерина Полищук, начальник патрульной полиции Михаил Вершинин, Дмитрий Козацкий "Орест" - глаза Азовстали, Михаил Дианов, герой Украины Евгений Бова, герой Украины Лев Пашко, Николай Кущ, Константин Никитенко - "Фрост" и "Фокс", Марьяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецкая, Анастасия Черненька, Зоряна Репецька, Давид Касаткин - "Химик".

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина) и Сергей Волынский (Волына) тоже освобождены из плена. Но по условиям договоренности, они будут находиться в Турции, под защитой Эрдогана.

В список обмена пленными включили 10 иностранных граждан - пять британцев, двух американцев, хорвата, марокканца и гражданина Швеции. Некоторых из них в так называемой "ДНР" приговорили к смертной казни.

В обмен украинские власти отдали 55 пленных русских солдат и Виктора Медведчука, бывшего нардепа и одного из лидеров ОПЗЖ.