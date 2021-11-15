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Замотали руки, ноги і заклеїли рот: під Полтавою вихователі знущалися над 4-річною дівчинкою

Автор: Роман Мирончук

У дитячому садку Диканської громади Полтавської області розгорається скандал. Справа в тому, що вихователі знущалися над 4-річною дівчинкою. Під час тихої години їй скотчем замотали руки і ноги і заклеїли рот, щоб вона не плакала.

Про цю історію розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюся до керівництва ГУ Національної поліції в Полтавській області з приводу перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події!"- написав він.

Біленький також підкреслив, що не хоче, щоб ця історія замовчувалася, як це часто відбувається в подібних випадках.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • Тварина. Потрібно щоб цю сволоту знали всі. Це ж дітки. Навіщо йти працювати туди, де тебе бісить. У мене як у мами шок.
  • Шкода, але люди стали дуже жорстокі - і дорослі, і діти.
  • Дуже сумно, що такі люди працюють з дітьми... Не дай Бог бути на місці тих батьків, чия дитина випробувала такі знущання.
  • Знущання з дітей. Жахливо. Особливо, коли у тебе маленька дитина.
  • Таких потрібно садити. Надовго. Назавжди. Сподіваюся дитині буде надана гідна психологічна допомога.

Нагадаємо, у Житомирі вихователька у садочку вдарила дитину по обличчю через те, що вона не хотіла робити аплікацію.

Ми також писали про те, що в дитячому садку Черкас кілька років знущалися над дітьми.

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Полтавская областьдетский сад