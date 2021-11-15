Замотали руки, ноги і заклеїли рот: під Полтавою вихователі знущалися над 4-річною дівчинкою

У дитячому садку Диканської громади Полтавської області розгорається скандал. Справа в тому, що вихователі знущалися над 4-річною дівчинкою. Під час тихої години їй скотчем замотали руки і ноги і заклеїли рот, щоб вона не плакала.

Про цю історію розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький на своїй сторінці у Facebook .

"Звертаюся до керівництва ГУ Національної поліції в Полтавській області з приводу перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події!"- написав він.

Біленький також підкреслив, що не хоче, щоб ця історія замовчувалася, як це часто відбувається в подібних випадках.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.