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У дитячому садку Черкас декілька років знущалися над дітьми

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Черкаси, Середа 10 листопада 2021 13:14
У дитячому садку Черкас декілька років знущалися над дітьми У дитсадку Черкас знущалися над малюками (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У дитячому садку Черкас знущалися над дітьми з проблемами розвитку. Спеціальна комісія провела перевірку і підтвердила факт булінгу.

Про це повідомляє видання "Вичерпно".

Що сталося в садочку

До міськради звернулася мама одного з вихованців дошкільного закладу. Вона розповіла, що над дитиною знущаються. Про звернення жінки повідомила заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

"Мова йде про одну групу, де є дві виховательки. Одна з них вже написала заяву за власним бажанням, інша також спочатку хотіла звільнитися, але пішла на лікарняний. Своєї провини вони не визнають. У колективі - абсолютно нездорова атмосфера", - зазначила Чубіна.

У Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради була створена комісія, яка перевірила цей факт. Члени комісії поспілкувалися з батьками дітей, провівши анонімне анкетування. Також їм вдалося знайти батьків дітей вихованців, які відвідували цей дитсадок ще кілька років тому. З'ясувалося, що такі випадки вже відбувалися в садку.

На ситуацію відреагував мер міста

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у прямому ефірі повідомив, що дані передадуть до прокуратури й вихователів має чекати покарання.

"На жаль підтвердилися деякі факти, зокрема, і ті, які були викладені в заявах батьків, і вони були подані ще у 2018 році. Дав доручення надати юридичну оцінку діям чиновників, які прикидали ці факти. Всі матеріали сьогодні будуть передані в прокуратуру, і я прошу прокуратуру належним чином відреагувати, тому що такі не можуть залишатися без належної реакції", - розповів Анатолій Бондаренко.

Як ми раніше писали, на Хмельниччині директора судитимуть за булінг у школі.

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