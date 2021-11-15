UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Замотали руки, ноги и заклеили рот: под Полтавой воспитатели издевались над 4-летней девочкой

Автор: Роман Мирончук

В детском саду Диканской общины Полтавской области разгорается скандал. Дело в том, что воспитатели издевались над 4-летней девочкой. Во время тихого часа ей скотчем замотали руки и ноги и заклеили рот, чтобы она не плакала.

Об этой истории рассказал глава Полтавского областного совета Александр Беленький на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия!" - написал он.

Беленький также подчеркнул, что не хочет, чтобы эта история замалчивалась, так как это часто происходит в подобных случаях.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Животные. Нужно чтобы эту сволочь знали все. Это же детки. Зачем идти работать туда, где тебя бесит. У меня как у мамы шок.
  • Жаль, но люди стали очень жестокие - и взрослые, и дети.
  • Очень грустно, что такие люди работают с детьми... Не дай Бог быть на месте тех родителей, чей ребенок испытал такие издевательства.
  • Издевательство над детьми. Ужасно. Особенно, когда у тебя маленький ребенок.
  • Таких нужно садить. Надолго. Навсегда. Надеюсь ребенку будет оказана достойная психологическая помощь.

Напомним, в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу из-за того, что он не хотел делать аппликацию.

Мы также писали о том, что в детском саду Черкасс несколько лет издевались над детьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьдетский сад