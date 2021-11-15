Замотали руки, ноги и заклеили рот: под Полтавой воспитатели издевались над 4-летней девочкой

В детском саду Диканской общины Полтавской области разгорается скандал. Дело в том, что воспитатели издевались над 4-летней девочкой. Во время тихого часа ей скотчем замотали руки и ноги и заклеили рот, чтобы она не плакала.

Об этой истории рассказал глава Полтавского областного совета Александр Беленький на своей странице в Facebook .

"Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия!" - написал он.

Беленький также подчеркнул, что не хочет, чтобы эта история замалчивалась, так как это часто происходит в подобных случаях.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.