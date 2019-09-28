Если есть проблема: Комаровский ответил на важный вопрос о развитии мальчиков

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский дал важный совет родителям мальчиков

Доктор Комаровский рассказал о важном нюансе относительно особенностей развития мальчиков. Дело в том, что когда возникает вопрос выбора нижнего белья - родители колеблются между плавками и шортиками, боясь навредить развивающимся половым органам ребенка.

На своей Instagram-странице педиатр опубликовал соответствующее видео, в котором рассказал, что родителям не стоит заморачиваться относительно вида белья в том случае, если нет никаких проблем.

"Это действительно актуально, когда речь идет о неких проблемах внутри трусов. Условно говоря, есть водянка яичек. И тогда излишняя подвижность вызывает боль. Если такие проблемы есть, используют плавки", - считает Комаровский.

Во всех же остальных случаях, абсолютно неважно, будут это плавки или шортики. Главное, на что стоит обратить внимание - это качество материала и комфорт ребенка.

Комаровский рассказал, как правильно выбрать нижнее белье для мальчиков (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Комаровский рассказал, стоит ли опасаться, что занятие некоторыми видами борьбы может замедлить рост ребенка.