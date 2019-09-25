Співайте і танцюйте: Комаровський розповів, як допомогти дитині зі складною недугою

Євген Комаровський дав батькам дошкільнят ряд важливих порад
Доктор Комаровський розповів про дитячу проблему, з якою стикається багато батьків - заїкання. Іменитий педіатр на своїй Instagram-сторінці дав низку порад про те, як допомогти дитині вчасно впоратися з труднощами у вимові, які в майбутньому можуть стати серйозною проблемою.
За словами педіатра, заїкання буває двох типів: невротичне (логоневроз) і органічне. Допомогти правильно поставити діагноз і призначити лікування допоможе тільки фахівець - логопед або психолог. А часто для того, щоб дитина перестала заїкатися, необхідний комплексний підхід.
І якщо лікуванням повинен займатися фахівець, то завданням батьків у даному випадку має бути підтримка дитини і гармонізація стосунків у сім'ї.
Комаровський розповів, як вилікувати заїкання у дитини (фото: euro.who.int)
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Комаровський розповів, як вилікувати заїкання у дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Крім того, Євген Комаровський радить частіше співати з дитиною, танцювати. Саме на цих заняттях настає поліпшення і розвивається мовне дихання.
Також педіатр радить завести щоденник, в якому фіксувати, після яких ситуций мова дитини утруднюється. Це може допомогти встановити психологічні закономірності та мінімізувати причини заїкання.