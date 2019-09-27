Доктор Комаровський розповів, як вчасно помітити плоскостопість у дитини

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав батькам кілька порад про формування правильної стопи у маленьких дітей

Доктор Комаровський розповів про дуже поширену дитячу проблему, яку важливо вчасно розпізнати - плоскостопість. На своїй Instagram-сторінці іменитий педіатр розмістив відео, в якому відповів на питання батьків.

До Євгена Комаровського звернулася мама дівчинки, яка підозрює плоскостопість у доньки, що зумовлено спадковістю (така проблема є у тата, а у мами - ні). Але лікар, до якого вона зверталася за консультацією, запевняє, що все безнадійно - якщо є плоскостопість у тата, то у дитини теж буде, і зробити нічого не можна.

Комаровський розповів про плоскостопість (фото: pixabay.com)

Євген Комаровський вважає, що фактор генетики не можна упускати, але варто враховувати й те, що у мами плоскостопості немає. Педіатр радить мамі дівчинки не впадати у відчай і спостерігати дитину.

"Якщо ви бачите, що в процесі росту форма стопи поліпшується, значить, можливо трохи повільніше, але вона сформується в норму", - каже педіатр.

Але якщо ж нічого не змінюється - дитина ходить на внутрішній поверхні стопи, у неї формуються ікс-образні колінні суглоби, то бажано до ходіння по нерівних поверхнях додати також користування профілактичним взуттям.

Комаровський розповів про плоскостопість (фото: pixabay.com)

Раніше Комаровський розповів, чи варто побоюватися, що заняття деякими видами боротьби може уповільнити зростання дитини.