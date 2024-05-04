Историк показал, какие "бронежилеты" носили козаки (видео)

Чаще всего козаков изображают в красных шароварах и с голым торсом, но на самом деле у них были полноценные доспехи, а сами они были хорошо вооруженной армией.

О том, какие "бронежилеты" носили козаки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в You Tube .

Как выглядели козацкие "бронежилеты"

"Давайте отходить от образа козаков - людей, которые бегают чуть ли не голышом, машут саблями и стреляют куда-то. На самом деле казаки - это как обычные европейские воины, шляхта, шевалье, кабальеро, идальго - это обычный рыцарский, воинский класс, который одевался в соответствии с этим, какие были требования к войне", - объясняет Алферов.

По словам историка, козаки могли надеть пластинчатое доспехи. Также использовали кольчуги.

"И в подтверждение этого у нас есть факты в виде портретов. Например, портрет гетмана Юрия Хмельницкого, а также на изображении гетмана Ивана Самойловича есть даже кольчужная рукавица. Также доспехи есть на портрете Мазепы. Поэтому на самом деле не такая уж голытьба наши козаки", - говорит Алферов.

Многочисленные изображения козаков показывают, какие именно доспехи имели они и их старшина. Например, на рисунке С. Шаменкова и М. Лашкевича Гетман Войска Запорожского Иван Выговский (? - 1664 г.) изображен в кирасе. Это элемент нательного защитного доспеха, защищавший грудь и спину воина от холодного и огнестрельного оружия.

Добавим, что кольчуги носили воины еще со времен Киевской Руси. Этот вид доспехов пришел на нашу территорию из Европы.

Иван Выговский (фото: zabytki.in.ua)

Гетман Войска запорожского в доспехах (фото: zabytki.in.ua)

Полковник козачьих отрядов (фото: zabytki.in.ua)

Характерник (фото: vsviti.com.ua)

Богдан Ступка в роли Богдана Хмельницкого в фильме "Огнем и мечом" (фото: pinterest)