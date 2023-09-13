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Замужняя Бритни Спирс закрутила роман со своим бывшим домработником

Среда 13 сентября 2023 19:31
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Замужняя Бритни Спирс закрутила роман со своим бывшим домработником Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Иванна Пашкевич

41-летняя эпатажная певица Бритни Спирс, которая в августе этого года сообщила о разводе со своим мужем, 29-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари, решила зря время не терять и уже успела закрутить новый роман.

Об этом сообщило авторитетное издание Us Weekly.

Новая любовь Бритни Спирс - кто он

По информации зарубежных СМИ, американская поп-исполнительница сблизилась с 37-летним Полом Ричардом, который был когда-то ее домработником.

Они познакомились год назад, когда мужчину наняли разнорабочим в дом, где звезда жила с Асгари. В его обязанности входили "чистка туалетов, мытье посуды и сбор мусора". В конце концов Ричарда уволили из-за его связи с уголовным прошлым.

Мужчину обвиняли в многочисленных правонарушениях. Это и угрозы детям, и вождение без прав, а также обвинения за хранение веществ для продажи и хранения огнестрельного оружия.

Стоит отметить, Ричард в восторге от певицы. По его словам, Бритни – "феноменальная женщина".

"Она очень, очень хорошая, позитивная... Она хороший человек", - заявил он после своего появления в суде по обвинению в нарушении испытательного срока.

Подробностей их отношений Пол раскрывать не стал, но отметил, что до сих пор вместе со Спирс и "у нее все отлично" после разрыва с бывшим. Более того, он назвал Сэма "прекрасным парнем".

Сама же знаменитость свой новый роман не прокомментировала, так что пока неизвестно, можно ли их отношения назвать серьезными.

Что сейчас с бракоразводным процессом Спирс и Сэма

Напомним, что инициатором разрыва с Бритни стал Сэм. Их брак длился всего 13 месяцев. Инсайдеры сообщали, что семейная ситуация пары была далека от идеала. Однажды супруги очень ссорились, и конфликт закончился физической стычкой и вызовом скорой помощи.

Также исполнительница подозревала, что бывший контактировал с ее 71-летним отцом, предоставляя ему личные подробности ее жизни.

К слову, никто не верил в то, что брак певицы с фитнес-тренером долго продержится. По информации источников, еще за несколько месяцев до того, как Сэм официально подал на развод, Бритни хотела первой пойти на этот шаг.

Замужняя Бритни Спирс закрутила роман со своим бывшим домработником

Бритни Спирс с Сэмом Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

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Бритни Спирс звезды шоу-бизнеса