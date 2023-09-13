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Заміжня Брітні Спірс закрутила роман зі своїм колишнім хатнім робітником

Середа 13 вересня 2023 19:31
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Заміжня Брітні Спірс закрутила роман зі своїм колишнім хатнім робітником Бритні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Іванна Пашкевич

41-річна епатажна співачка Брітні Спірс, яка в серпні цього року повідомила про розлучення зі своїм чоловіком, 29-річним фітнес-тренером Семом Асгарі, вирішила дарма час не втрачати й вже встигла закрутити новий роман.

Про це повідомило авторитетне видання Us Weekly.

Нове кохання Брітні Спірс - хто він

За інформацією зарубіжних ЗМІ, американська попвиконавиця зблизилася з 37-річним Полом Річардом, який був колись її хатнім робітником.

Вони познайомилися рік тому, коли чоловіка найняли різноробочим у будинок, в якому зірка жила з Асгарі. В його обов’язки входили "чистка туалетів, миття посуду та збирання сміття". Зрештою Річарда звільнили через його зв'язок з кримінальним минулим.

Чоловіка звинувачували в багаточисленних правопорушеннях. Це і погрози дітям, і водіння без прав, а також злочини за зберігання речовин для продажу та зберігання вогнепальної зброї.

До слова, Річард у захваті від співачки. За його словами, Брітні - "феноменальна жінка".

"Вона дуже, дуже хороша, позитивна... Вона хороша людина", - заявив він після своєї появи у суді за звинуваченням у порушенні випробувального терміну.

Подробиць їхніх стосунків Пол розкривати не став, але зазначив, що досі разом зі Спірс і "в неї все чудово" після розриву з колишнім. Мало того, він назвав Сема "чудовим хлопцем".

Сама ж знаменитість свій новий роман не коментувала, тож поки невідомо, чи можна їхні стосунки назвати серйозними.

Що зараз зі шлюборозлучним процесом Спірс і Сема

Нагадаємо, що ініціатором розриву з Брітні став Сем. Їхній шлюб тривав всього 13 місяців. Інсайдери повідомляли, сімейна ситуація пари була далека від ідеалу. Одного разу подружжя дуже сварилося, і конфлікт закінчився фізичною сутичкою та викликом швидкої допомоги.

Також виконавиця підозрювала, що колишній контактував з її 71-річним батьком, надаючи йому особисті подробиці її життя.

До слова, ніхто не вірив у те, що шлюб співачки з фітнес-тренером довго протримається. За інформацією джерел, ще за кілька місяців до того, як Сем офіційно подав на розлучення, Брітні хотіла перша піти на цей крок.

Заміжня Брітні Спірс закрутила роман зі своїм колишнім хатнім робітником

Брітні Спірс з Семом Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

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Брітні Спірс звезды шоу-бизнеса