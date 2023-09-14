"Копия Буданова". Звезда "Холостячки" решился на кардинальное изменение имиджа (фото)

Участник второго сезона реалити "Холостячка", психолог Роман Свечкоренко, который недавно сыграл свадьбу с блогером Валерией Чернецкой, удивил публику неожиданным изменением имиджа.

Как сейчас выглядит Роман Свечкоренко

Перед тем, как показать свою новую прическу, блоггер долго "подогревал" публику.

"Всем привет! У меня новая прическа, которую видели несколько человек, одна из первых была Лера", - написал Свечкоренко в своем блоге.

Позже оказалось, что прическу для участника "Холостячки" выбирал ведущий "Кто сверху" Богдан Шелудяк. Поклонники были в шоке от результата…

Роман Свечкоренко показал новую прическу (фото: instagram.com/svechkorenko)

Реакция сети на образ Романа

Красавчик-психолог создал рубрику "вопрос-ответ", в которой пользователи поделились впечатлениями от увиденного.

Так, некоторые даже сравнили звезду с Кириллом Будановым, на что Роман в шутку ответил, что "они братья".

Позже Свечкоренко объяснил, почему наконец решился на такие кардинальные изменения.

"Я сделал из себя человека, умеющего сопереживать другому человеку, который умеет слушать, любить, слышать близких людей, умеет шутить, над собой в том числе, и имеет неплохой характер, учитывая, что он был не мед, но прорабатывая проблемы с терапевтом и с самим собой, достиг определенных результатов, но всех, конечно, интересует только обертка, то есть прическа, а не какой-то человек внутри", - написал участник "Холостячки".

Роман Свечкоренко показал новую прическу (фото: instagram.com/svechkorenko)

Вот как еще отреагировали на новую прическу его друзья-блогеры и фолловеры:

Чому ми одружились до цього відео?

Я не можу, ми ржем дуже

А хтось бачив Бодю після того?

Чому мені здається, що Рома просто пересадку планує робити і йому сказали побритись, а він просто вирішив використати це

В принципі з зачіскою вгадав, так як Ромчик вже лисіє, це його зачіска через два роки, хай привикає

Коли розлучення?

На самом же деле психолог решил пошутить над подписчиками в Instagram, опубликовав настоящее фото себя "нового". Так, Роман распрощался со своей шевелюрой и побрил голову.

"Расходимся, он сдался. Так лучше? Чтобы вы понимали, у меня никогда в жизни не было короткой прически под машинку, никогда", - поделился Свечкоренко.

Роман Свечкоренко в новом имидже (фото: instagram.com/svechkorenko)