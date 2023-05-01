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"Налог на роскошь": сколько и за какие автомобили придется платить украинцам

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Понедельник 01 мая 2023 19:32
"Налог на роскошь": сколько и за какие автомобили придется платить украинцам За какие автомобили придется платить в 2023 году (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В этом году в перечень подлежащих налогообложению автомобилей внесли 226 моделей. Ставка транспортного налога фиксирована - 25 тысяч гривен в год за каждое авто, входящее в эту категорию.

Подробнее о том, что нужно знать украинцам о транспортном налоге на 2023 год, читайте в материале ниже.

Что нужно знать о налоге на авто

Облагают налогом автомобили, которые стоят более 375 минимальных зарплат. То есть в этом году налог взимается за модели, стоимость которых составляет более 2,25 млн гривен. При этом облагаются налогом автомобили не старше 5 лет, но это зависит от марки авто.

Ставка транспортного налога фиксирована - 25 тысяч гривен. Владельцы таких автомобилей должны оплатить эту сумму в течение двух месяцев после получения уведомления от налоговой службы. Эти средства идут в местный бюджет.

Какие модели подпадают под налогообложение

В 2023 году в эту категорию авто вошли 226 моделей легковых автомобилей. Среди них - Porshe, Tesla, Toyota, Land Rove, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW, Mersedes-Benz.

Полный список авто, подпадающих под "налог на роскошь", можно посмотреть на сайте Министерства экономики Украины.

По этой ссылке можно также рассчитать приблизительную рыночную стоимость вашего автомобиля и проверить, попадает ли он в категорию налогообложения. Для этого нужно ввести в соответствующую графу марку, модель и год выпуска машины.

Также отметим, что декларацию о владение автомобилем владелец должен подать в течение месяца с момента покупки, если его приобрел в текущем году.

Если же авто угнали, то законный владелец перестает платить транспортный налог со следующего месяца после фиксации кражи.

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