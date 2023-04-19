В Украине хотят ввести нулевую растаможку авто, но не для всех. Кому будет доступна льгота?
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий нулевое растаможивание автомобилей для людей, чьи транспортные средства были уничтожены в результате боевых действий или украдены во время войны.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Что известно о новом законопроекте
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект №9209 "О внесении изменений в подраздел 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины".
Автор законопроекта предлагает дополнить Налоговый кодекс новым пунктом, в котором физические и юридические лица, потерявшие автомобили в период действия военного положения, имеют право на льготный ввоз автомобилей.
Причем количество транспортных средств с нулевым растаможиванием не должно превышать количество угнанных или уничтоженных авто, которыми владел этот человек.
Какие документы нужно будет предоставить, чтобы воспользоваться услугой
Категории людей, которые попадают под действие этого законопроекта, должны предоставить следующие документы, чтобы воспользоваться льготными условиями растаможки.
А именно:
- для подтверждения уничтожения транспортного средства автовладельцам нужно будет предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований в уголовном производстве, начатом на основании заявления владельца о повреждении транспортного средства.
- также требуется отчет, акт или вывод об оценке, выполненный оценщиком или экспертом в соответствии с законодательством, подтверждающим, что транспортное средство угнано или уничтожено.
- для подтверждения угона автомобиля автовладельцам нужно будет предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований в уголовном производстве, начатом на основании заявления владельца об угоне авто. Заявление следует подать не позже, чем через месяц после прекращения боевых действий на соответствующей территории.
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