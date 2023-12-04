"Не такая большая, как в мирное время": в Киеве уже установили главную елку (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко показал, какого размера будет главная елка в Киеве в этом году и прокомментировал ее внешний вид.

РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал Виталия Кличко показывает, елку какого размера уже установили на Софиевской площади в Киеве.

Главная елка страны уже установлена на Софиевской площади

Поскольку в этом году открытие елки запланировано на 6 декабря, из-за переноса празднования Святого Николая, то установку новогодней красавицы начали утром 4 декабря. И уже можно увидеть, какой она будет.

Киевский голова Виталий Кличко уже показал, какого размера установлена главная елка на Софийской площади и успел прокомментировать ее.

"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят" - написал Кличко.

Главная елка на Софиевской площади (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Елка и впрямь не так велика, какой мы все привыкли ее видеть, но стоит учитывать в какие времена мы живем. Она не высока, однако достаточно пышная, что очень важно для полной картинки.

Пока новогодняя красавица не имеет на себе ярких огней и шариков, но уже украшена трезубцем, который, кстати, был верхушкой на елке и в пррошлом году.

Стоит напомнить, что гуляний и праздничной ярмарки в этом году также, как и в прошлом году - не предусмотрено из-за предостережения и войны, которая все еще продолжается. А сама новогодняя елка и генератор для ее освещения существуют на средства меценатов.

