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"Не такая большая, как в мирное время": в Киеве уже установили главную елку (фото)

Понедельник 04 декабря 2023 21:39
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"Не такая большая, как в мирное время": в Киеве уже установили главную елку (фото) Какой будет главная елка Киева (фото: instagram.com/kyiv_map_)
Автор: Юлия Любченко

Мэр Киева Виталий Кличко показал, какого размера будет главная елка в Киеве в этом году и прокомментировал ее внешний вид.

РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал Виталия Кличко показывает, елку какого размера уже установили на Софиевской площади в Киеве.

Главная елка страны уже установлена на Софиевской площади

Поскольку в этом году открытие елки запланировано на 6 декабря, из-за переноса празднования Святого Николая, то установку новогодней красавицы начали утром 4 декабря. И уже можно увидеть, какой она будет.

Киевский голова Виталий Кличко уже показал, какого размера установлена главная елка на Софийской площади и успел прокомментировать ее.

"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят" - написал Кличко.

&quot;Не такая большая, как в мирное время&quot;: в Киеве уже установили главную елку (фото)

Главная елка на Софиевской площади (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Елка и впрямь не так велика, какой мы все привыкли ее видеть, но стоит учитывать в какие времена мы живем. Она не высока, однако достаточно пышная, что очень важно для полной картинки.

Пока новогодняя красавица не имеет на себе ярких огней и шариков, но уже украшена трезубцем, который, кстати, был верхушкой на елке и в пррошлом году.

Стоит напомнить, что гуляний и праздничной ярмарки в этом году также, как и в прошлом году - не предусмотрено из-за предостережения и войны, которая все еще продолжается. А сама новогодняя елка и генератор для ее освещения существуют на средства меценатов.

Ранее мы писали о том, что Кличко сделал заявление о главной елке Украины.

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