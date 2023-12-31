ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как подвести итоги года и не разочароваться

Воскресенье 31 декабря 2023 11:19
UA EN RU
Как подвести итоги года и не разочароваться Как подвести итоги года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

В канун Нового года почти каждый из нас подводит итоги уходящего года и это может очень сильно повлиять на эмоциональное состояние, ведь запланированное не всегда осуществляется.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в instagram , рассказывает, как правильно подвести итоги и, чтобы не разочароваться в себе.

Вспомните свои достижения

Наш разум настроен сосредотачиваться на негативе: неудачи, невыполненные планы, упущенные моменты и возможности. Даже когда мы достигаем целей, мы забываем о победах так же быстро, как они приходят.

Подумайте, чему научились, что получили, в чем стали сильнее и лучше. Просмотрите записи с планами, фотогалерею в телефоне, чтобы вспомнить яркие моменты, вспомните новых людей, которых вы встретили, что нового попробовали, полезный и новый опыт получили.

Как подвести итоги года и не разочароваться

Как подвести итоги года (фото: Freepik)

Проанализируйте все сферы жизни

Чтобы заметить движение и изменения, составьте список важных сфер жизни и задайте себе вопрос о каждой из них. К примеру:

Работа

  • над чем работали, как расширили профессиональные навыки?
  • какие вызовы были?
  • чем больше гордитесь?

Здоровье

  • что полезного было сделано для своего здоровья?
  • как в целом изменилось состояние?
  • наиболее стрессовые периоды.

Личная жизнь

  • достаточно ли времени проводили с близкими?
  • с какими вызовами или конфликтами столкнулись?
  • лучшие моменты.

Саморазвитие

  • чему новому научились?
  • как новые знания повлияли на вас?
  • какие препятствия были на пути?

Отдых

  • достаточно ли отдыхали?
  • проводили ли свое время как хотели?
  • какие самые яркие моменты запомнились?

Выберите фаворита 2023 года

Выберите событие или достижение за последний год, которое больше всего вам запомнилось, изменило жизнь к лучшему или сделало вас сильнее или счастливее. Такое простое упражнение поможет запомнить этот год в лучшем свете и отпустить неудачи и негатив.

Раньше мы рассказывали о том, какие факторы мешают мужчинам познакомиться с женщиной.

Также читайте наш материал о 4 главных мифах о саморазвитии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год