Как подвести итоги года и не разочароваться
В канун Нового года почти каждый из нас подводит итоги уходящего года и это может очень сильно повлиять на эмоциональное состояние, ведь запланированное не всегда осуществляется.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в instagram , рассказывает, как правильно подвести итоги и, чтобы не разочароваться в себе.
Вспомните свои достижения
Наш разум настроен сосредотачиваться на негативе: неудачи, невыполненные планы, упущенные моменты и возможности. Даже когда мы достигаем целей, мы забываем о победах так же быстро, как они приходят.
Подумайте, чему научились, что получили, в чем стали сильнее и лучше. Просмотрите записи с планами, фотогалерею в телефоне, чтобы вспомнить яркие моменты, вспомните новых людей, которых вы встретили, что нового попробовали, полезный и новый опыт получили.
Как подвести итоги года (фото: Freepik)
Проанализируйте все сферы жизни
Чтобы заметить движение и изменения, составьте список важных сфер жизни и задайте себе вопрос о каждой из них. К примеру:
Работа
- над чем работали, как расширили профессиональные навыки?
- какие вызовы были?
- чем больше гордитесь?
Здоровье
- что полезного было сделано для своего здоровья?
- как в целом изменилось состояние?
- наиболее стрессовые периоды.
Личная жизнь
- достаточно ли времени проводили с близкими?
- с какими вызовами или конфликтами столкнулись?
- лучшие моменты.
Саморазвитие
- чему новому научились?
- как новые знания повлияли на вас?
- какие препятствия были на пути?
Отдых
- достаточно ли отдыхали?
- проводили ли свое время как хотели?
- какие самые яркие моменты запомнились?
Выберите фаворита 2023 года
Выберите событие или достижение за последний год, которое больше всего вам запомнилось, изменило жизнь к лучшему или сделало вас сильнее или счастливее. Такое простое упражнение поможет запомнить этот год в лучшем свете и отпустить неудачи и негатив.
Раньше мы рассказывали о том, какие факторы мешают мужчинам познакомиться с женщиной.
Также читайте наш материал о 4 главных мифах о саморазвитии.