Этот простой теплый напиток перед сном гарантирует крепкий сон

Если вам тяжело заснуть, а ночью вы постоянно просыпаетесь на не можете нормально спать - выход есть. Эксперт по здоровью поделилась рецептом простого теплого напитка, который поможет вам успокоиться.

Что именно нужно выпить перед сном, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Сабрины Бавы.

Какой напиток будет гарантировать вам крепкий сон

Сабрина Бава недавно поделилась рецептом идеального вечернего напитка. Гуру здорового образа жизни предполагает, что основной теплый напиток может улучшить ваш сон каждую ночь, а рецепт довольно несложен.

Она рекомендует выпить немного теплого молока с корицей примерно за 90 минут до сна. По ее словам, это поможет успокоить рассудок и расслабиться.

Для приготовления пряного молока она использует одну чашку растительного молока примерно от четверти до половины чайной ложки порошка корицы и половину чайной ложки топленого масла.

Эту смесь нужно немного подогреть на медленном огне несколько минут, а после нагревания остается только снять с огня и дать ей немного остыть.

После этого добавьте немного меда сверху, чтобы добавить нотку сладости.

"Итак, если вы не можете заснуть ночью, или если вы просыпаетесь ночью и не можете снова заснуть, вы должны попробовать это средство. Оно согреет и успокоит вашу нервную систему", - сказала Сабрина.

Отметим, что корица, например, действует как естественный мышечный релаксант, способствующий сну. Кроме того, считается, что тепло молока внутренне нагревает тело, создавая чувство покоя и комфорта.

Кроме того, молоко является источником триптофана, аминокислоты, что способствует выработке серотонина и мелатонина, играющих важную роль в регуляции сна.