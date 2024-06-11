Вместо льда: как сохранить холод с помощью кухонной губки

Почему губки подходят для охлаждающих пакетов

В первую очередь губки, благодаря своим поглотительным свойствам, удерживают большую часть воды даже после нагревания.

Во-вторых, в отличие от бутылок с замороженной водой, они легкие и небольшого размера, поэтому отлично подходят для ланч-боксов или сумки-холодильника.

К тому же на пикнике или после выполнения такой дополнительной функции губки могут использоваться по прямому назначению - для того, чтобы помыть многоразовую посуду.

Кроме этого, губки - достаточно бюджетный вариант, поэтому можно приобрести несколько штук и сделать несколько охлаждающих пакетов - при этом оставляя достаточно пространства в сумке.

Как сделать охлаждающий пакет из губки

Выберите чистые губки, желательно без абразивной части. Они не обязательно должны быть новыми, но замораживать старые, использованные губки не слишком приятно - разве что после предварительной тщательной очистки.

Впрочем, целесообразнее сначала использовать новые губки для охлаждающих пакетов, а затем продлить их существование в качестве губки для мытья посуды, а не наоборот.

Как сделать охлаждающий пакет из губки (фото: Freepik)

Выбранные губки пропустите под краном, чтобы материал полностью пропитался водой. После этого слегка сожмите губку.

Цель состоит в том, чтобы губка стала максимально легкой, но не потеряла слишком много влаги - если держать губку за один конец, с нее должна медленно капать вода.

Уложите губку в пакет с застежкой-слайдером или другой небольшой пластиковый пакет, выпустите воздух и закройте его. Положите в морозильную камеру примерно на два часа или до полного замерзания.

Храните губки в полиэтиленовом пакете, в котором они были заморожены, разложив между холодными напитками и закусками. Перед тем как упаковывать продукты, которые должны храниться холодными, убедитесь, что они уже охлаждены.

Хотя такое сочетание безусловно не заменит холодильник, охлаждающие пакеты с губками могут поддерживать холод в сумке-холодильнике несколько часов при жаркой погоде.